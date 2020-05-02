小譚道聽圖說》不容易啊 16:302020/05/02 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》不容易啊(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前些日子有酒店女子確診染疫，讓往來兩岸的台商想起過去兩岸頻繁往來時，經常得送往迎來的應酬的日子。 那段送往迎來的日子，這位台商雖然沒有到酒店，但是卻也喝了不少酒，因為對對岸來的朋友們呢，幾乎人人都會喝酒，而且是很會喝，每每接待、招待對岸來的朋友時，常常喝到醉，也喝到怕。 有天，他說，喝著、喝著，看著酒杯想到，以前是想喝酒的時候才喝，現在是不想喝卻在喝…。 想到當時的情境，這位台商頗有所感的說，想想，不想喝，還要喝，這在酒店上班也不是件容易的事啊。 #小譚道聽圖說 #譚淑珍 #大陸 #派駐 #確診 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》裝懂？ 16:302020/04/25 時事 小譚道聽圖說》不會遲到 16:302020/04/23 時事 小譚道聽圖說》也被隔離 16:302020/04/16 時事 小譚道聽圖說》老了，不會長 16:302020/04/18 時事 小譚道聽圖說》在天上… 16:302020/04/21 時事 話題熱門新聞 蒼蠅交配到一半被琥珀定格 4千萬年神物專家驚 - 搜奇 - 話題 哪所大學是美食沙漠？學生點名這3間揭無奈慘況 - 日常 - 話題 離奇！亞馬遜叢林裡驚現10噸重鯨魚屍體 - 時事 - 話題 亞馬遜叢林放巨大鏡子 動物反應很驚人 - 搜奇 - 話題 女大生包養淪常態？網曝悲慘真相 - 日常 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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