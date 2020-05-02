前些日子有酒店女子確診染疫，讓往來兩岸的台商想起過去兩岸頻繁往來時，經常得送往迎來的應酬的日子。

那段送往迎來的日子，這位台商雖然沒有到酒店，但是卻也喝了不少酒，因為對對岸來的朋友們呢，幾乎人人都會喝酒，而且是很會喝，每每接待、招待對岸來的朋友時，常常喝到醉，也喝到怕。

有天，他說，喝著、喝著，看著酒杯想到，以前是想喝酒的時候才喝，現在是不想喝卻在喝…。

想到當時的情境，這位台商頗有所感的說，想想，不想喝，還要喝，這在酒店上班也不是件容易的事啊。