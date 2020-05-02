古代戰爭頻繁，不少愛國士兵都在沙場上失去性命，然而其中有些人早已成家，若是不幸命喪戰場他們的妻妾又該去往何處呢？明朝開國皇帝朱元璋就設立了一個「寡婦營」，將這些戰士的妻妾全都集中在一處進行管理，這看似是一項照顧士兵家屬的福利，然而最後卻成了恐怖的「軟禁營」。

雖然在正史當中並沒有留下紀錄，但根據明朝大臣劉辰所撰寫的《國初事蹟》所記載，朱元璋當時將所有在戰場上戰死的士兵或在軍營中病死的將士們的妻妾全都接到一處集中居住、管理，並將之稱為「寡婦營」，而且裡面的寡婦還必須為了死去的丈夫保守貞潔，然而卻有不少反對其成立的聲音。

某年，首都京城從夏季到秋季久未下雨，朱元璋立刻請來了劉伯溫詢問意見，當時劉伯溫提供了3個建議，其中一項就是認為數萬寡婦居住在一起，陰氣鬱結才會造成乾旱的情形。朱元璋聽到後，立刻下令將這些寡婦放出，可以回到老家，也可以另擇良緣改嫁，但最終還是乾旱不斷，朱元璋一氣之下便將劉伯溫革職為民，更下令重新建立寡婦營，而且這次更加嚴格，居住其中的女子都不得出迎，還派了士兵在外看手、巡邏，若是有男子無故入營的話，就將面臨嚴峻的責罰。