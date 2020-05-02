枕頭裙挑戰(#PillowChallenge)在網路上掀起熱潮，玩家脫到一件不剩，並用枕頭擋在身前，再繫上皮帶於腰間，看起來宛如一件晚禮服，而現在甚至進化成「購物袋挑戰(#ShoppingBagChallenge)」，俄羅斯一名比基尼模特兒，日前就上傳挑戰成果，露出性感的北半球，讓不少人看得臉紅心跳。

在 Instagram 查看這則貼文 Anne Hathaway（@annehathaway）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 上午 7:52 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Nguyen Cao Ky Duyen（@kyduyen1311）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 18 日 上午 5:53 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Лилия Ермак（@lilyermak）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 下午 12:16 張貼

由於受到新冠肺炎(（COVID-19）影響，許多人宅在家無聊，便想出各種自娛的方法，歐美部落客更掀起枕頭裙挑戰，之後還有棉被挑戰，而近日更演變成「購物袋挑戰」，首先玩家只要將購物袋做成一件衣服，並搭配皮帶與各種配飾即可完成。

在 Instagram 查看這則貼文 Ninh Dương Lan Ngọc（@ninh.duong.lan.ngoc）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 13 日 上午 10:21 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 @the.love.way 分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 11 日 上午 3:01 張貼

俄羅斯辣模爾馬克(LILY ERMAK)就用牛皮紙，製作出一件平口洋裝，好身材展露無遺，豐滿的北半球呼之欲出，還有人則是用「名牌紙袋」製作，越南演員蘭玉（Ninh Dương Lan Ngọc）套上LV紙袋，也意外穿出貴氣的感覺，甚至還有網友將衛生紙纏在身上做洋裝，各種挑戰意外成為疫情下的趣事。