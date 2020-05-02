枕頭裙挑戰(#PillowChallenge)在網路上掀起熱潮，玩家脫到一件不剩，並用枕頭擋在身前，再繫上皮帶於腰間，看起來宛如一件晚禮服，而現在甚至進化成「購物袋挑戰(#ShoppingBagChallenge)」，俄羅斯一名比基尼模特兒，日前就上傳挑戰成果，露出性感的北半球，讓不少人看得臉紅心跳。
由於受到新冠肺炎(（COVID-19）影響，許多人宅在家無聊，便想出各種自娛的方法，歐美部落客更掀起枕頭裙挑戰，之後還有棉被挑戰，而近日更演變成「購物袋挑戰」，首先玩家只要將購物袋做成一件衣服，並搭配皮帶與各種配飾即可完成。
俄羅斯辣模爾馬克(LILY ERMAK)就用牛皮紙，製作出一件平口洋裝，好身材展露無遺，豐滿的北半球呼之欲出，還有人則是用「名牌紙袋」製作，越南演員蘭玉（Ninh Dương Lan Ngọc）套上LV紙袋，也意外穿出貴氣的感覺，甚至還有網友將衛生紙纏在身上做洋裝，各種挑戰意外成為疫情下的趣事。
#PillowChallenge #ShoppingBagChallenge #枕頭裙挑戰 #紙袋 #購物袋挑戰 #正妹 #模特兒 #俄羅斯
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。