枕頭裙挑戰(#PillowChallenge)在網路上掀起熱潮，玩家脫到一件不剩，並用枕頭擋在身前，再繫上皮帶於腰間，看起來宛如一件晚禮服，而現在甚至進化成「購物袋挑戰(#ShoppingBagChallenge)」，俄羅斯一名比基尼模特兒，日前就上傳挑戰成果，露出性感的北半球，讓不少人看得臉紅心跳。

由於受到新冠肺炎(（COVID-19）影響，許多人宅在家無聊，便想出各種自娛的方法，歐美部落客更掀起枕頭裙挑戰，之後還有棉被挑戰，而近日更演變成「購物袋挑戰」，首先玩家只要將購物袋做成一件衣服，並搭配皮帶與各種配飾即可完成。

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俄羅斯辣模爾馬克(LILY ERMAK)就用牛皮紙，製作出一件平口洋裝，好身材展露無遺，豐滿的北半球呼之欲出，還有人則是用「名牌紙袋」製作，越南演員蘭玉（Ninh Dương Lan Ngọc）套上LV紙袋，也意外穿出貴氣的感覺，甚至還有網友將衛生紙纏在身上做洋裝，各種挑戰意外成為疫情下的趣事。

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