《中時電子報》精選本周發燒刊物《歷史思考大未來》、《夜經濟》、《不累的生活》、《付出不亞於任何人的努力》、《福爾摩沙實錄》、《了不起的中年婦女》6本好書，透過簡單扼要的書摘與其精彩內容，帶您探索生活大小事、動人生命故事以及大自然的奧妙之處，感受文字的薰陶，讓你在家防疫也不無聊。

【1】歷史思考大未來 教室中的道德兩難

我們生活在一個科學、科技、工程、數學凌駕一切的時代。這些學科被視為經濟發展的推手，在學校課程中也得到最多關注。在這樣的現實下，歷史學科該如何因應？《歷史思考大未來》全書分為四個部分：「為何學習歷史？」、「歷史對學生的挑戰」、「歷史對老師的挑戰」、「歷史與國家記憶」。依序闡釋學校歷史科存在的價值與意義，涵蓋歷史教育理論和實作上的幾大議題，是一部紮實的跨學科之作。

【2】城市越夜越美麗 夜生活助經濟繁榮

有許多的人們到了夜晚以後，總是會變得多愁善感且感性，甚至有研究顯示，人們在晚間更容易產生「衝動購物」的行為，也因此夜間經濟是現代人不可忽視的一環。事實上，夜晚的質量決定城市的魅力，夜間經濟是一種內源性的動力經濟，是城市文化與生活的縮影，其繁榮程度是一個城市發展活力的重要標誌，《夜經濟》一書中就將帶領讀者一同探索人類30萬年的夜間活動史，以及夜經濟的未來發展。

【3】女每天必洗衣 驚覺竟是潛意識作祟

每個人在日常生活中或多或少都會擁有難以紓解的壓力，有可能是因繁忙的工作而長期疲憊的上班族、家庭事業兩頭燒的職業婦女，亦或是需要24小時照顧看護親人的照顧者，擁有英國牛津大學正念中心認証合格「正念認知治療（MBCT）」的作者吳錫昌將透過《不累的生活》一書讓讀者了解正念紓壓的好處，以及每個人都可以找到方法，舒緩自己壓力與情緒。

【4】企業家的成功之道 堅持到底是關鍵

每個人都希望自己可以擁有成功的事業，然而卻只有少部分的人可以真正的辦到，究竟成功的關鍵是什麼呢？《付出不亞於任何人的努力》一書集結了日本企業經營之聖－稻盛和夫的歷年演講內容，勉勵經營者必須要有「堅強的意志和不亞於任何人的努力」，才能獲得最終的成功！

【5】兩岸關係如何變化？穿越歷史看清未來

吳豐山用50年的新聞人DNA，寫下台灣民主歷史的一刻。究竟民主政治是好是壞？從戒嚴到開放，歷經七次總統直選、三度政黨輪替的公民們，你準備好解讀民主台灣了嗎？吳豐山以政治的眼光、新聞人的視野，公表2020大選備忘錄，《福爾摩沙實錄》完整記述台灣的前世今生，也點出台灣邁向永續發展的憂慮與諫言。

【6】人妻結婚10年後變化多驚人？模樣太硬核

只有中年婦女最懂中年婦女！從月下花前的「玫瑰少女」到結婚生子後的爺性迸發，每一個中年婦女，莫不是經歷了自己都難以置信的成長，變成「鋼鐵戰士」。作者格十三寫著你我和姊妹生活中的各種瑣碎，嬉笑怒罵間輕談甘苦，描繪出女性到中年越發堅挺傲人的江湖群像。我們中年婦女，還有什麼事沒看透？