台灣的大學附近經常會形成商圈，例如逢甲夜市、公館夜市、東海商圈等，也成為外地觀光客覓食必踩地點，反觀有些大學校區較小，或者交通不便利等因素，也容易造成店家不願進駐的狀況，就有網友好奇詢問「哪個大學是美食沙漠之冠？」。

一名網友在PTT提到，他認為「中興大學」是美食沙漠，儘管周邊有不少間小吃店，但好吃的店家卻都已收起來不做了，只剩下過去評價不高的店，到了假日情況更慘，就連連鎖鍋貼店都不一定會營業，讓他好奇其他網友心中首選沙漠美食大學為哪一間，意外引發網友討論。

有些人同樣認同是「大興大學」，「我待過政大、中興跟高應，這三間我投中興一票」、「中興比政大還糟」，不過也有人為中興大學說話，「中興大學附近不是有忠孝夜市？」、「說興大是住在井裡嗎？學校門口一整路吃的就算了，右轉還有超長的忠孝夜市，一堆大學走出去毛都沒有」、「中興還好吧！學校附近沒開還是可以往忠孝夜市，或大里方向覓食」。

綜合網友意見，最多人選的為「政大、中央及華梵」，「中央啦！真的能吃的只有一小條街」、「中央學生都跑去中原夜市」、「興國管理學院(中信金融管理學院)，跟朋友去中午找不到吃的周圍都是田」、「華梵大學裡面只有一家超商而已」、「華梵大學只能下山跑去深坑才有東西吃」、「華梵大學前幾年還冷到下雪，大家在雪地裡堆雪人」。