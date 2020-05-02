民眾自駕出遊行經高速公路時，理所當然需要被酌收過路費，畢竟公路的維修費用和保養都是需要資金的。對於經常行駛高速公路的貨車司機而言，過路費更是一筆不小的開支，但是這樣的費用與輪船相比，就是小巫見大巫了。不過若是要說到世界上最貴的收費站，那就非巴拿馬運河莫屬了，每艘船隻要從這裡路過都需要交足22萬美金（約新台幣660萬）的巨款。

周所皆知，位於中美洲的巴拿馬運河，橫穿巴拿馬地峽，連接太平洋與大西洋，全長82公里，是世界的航運要道之一，更是許多國家進行往來貿易的必經之地，各式船隻皆往來於此，此一交通命脈之所以如此受歡迎，原因在於它能極大的縮短船隻往來太平洋至大西洋的運輸時間和運輸成本，而巴拿馬運河則是由美國首先開鑿的，1914年開始通航，現由巴拿馬共和國擁有和管理，屬於水閘式運河。

然而隨著各國船隻數量激增，原先的運河已無法滿足這麼多船隻的通行，於是巴拿馬政府又出資擴建了巴拿馬運河。如今的巴拿馬運河擁有一座長427公尺、寬55公尺的巨型船閘，每年可容納1.7萬輛船隻通過，且貨物運輸量也足足提升了一倍之多，隨著硬體設備的提升，這也代表著巴拿馬運河的過路費不會太便宜，每艘船隻若想行經此地，都須繳納高達22萬美金（約新台幣660萬）的天價過路費。巴拿馬政府光靠這條運河的過路費可說是大發橫財，每年60％的GDP皆來於此。