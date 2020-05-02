第二次世界大戰可說是人類史上傷亡最慘重的一役，1945年日本宣布無條件投降後，意味著二戰宣告結束，當時不少日本士兵相繼收到命令回到國內，不過在這之中，有人因為沒有接到上級長官下達的撤退命令，繼續堅守戰鬥崗位，在菲律賓叢林打了29年游擊戰，直到1974年才宣告投降，成為最後一個投降的日本人。

據悉，這位名叫小野田寬郎的日本士兵，於1944年12月被派往菲律賓西北部的盧邦島和美軍進行游擊戰，他的上司谷田義美向小野下令說「我禁止你自殺、撤退或者投降。3年、4年或者5年之後，我將回來。這個命令只有我才能取消。」

然而隔年2月，美軍登陸盧邦島後，不少日本士兵不是戰死就是投降，身為中尉的小野於是將剩下的士兵組織起來，深入叢林繼續展開游擊戰。

同年8月，美軍在日本廣島和長崎投下兩顆原子彈，造成數十萬日本平民死亡，日軍最終宣告投降，當時美國在菲律賓投放大量傳單對殘餘日軍勸降，但小野認為這是美軍的詭計。直到70年代，這齣鬧劇才宣告結束，一名日本探險家鈴木紀夫在叢林中碰巧遇到小野，但對方仍堅持除非有上司的命令，否則他不輕易撤退，甚至狂喊「決不投降，誓死保衛家園！」

最終鈴木紀夫幾經波折，輾轉找到小野的上司谷田義美穿上軍裝命令小野投降，小野這才結束近30年的頑強抵抗，而他躲在叢林這段時間總計傷亡了130名菲律賓人，當時菲律賓主張將他關進監獄，但因為日本政府的斡旋，時任菲律賓總統才赦免了他，讓52歲的小野得以順利返回日本。

回國後的小野所到之處，受到國人同胞的熱烈歡迎，甚至被媒體塑造成「二戰英雄」的象徵，他為了天皇獨自在叢林中頑抗戰鬥29年的事蹟一出，更讓無數日本女人為之瘋狂，成為日本女性最想嫁的男人。而當他回到了現代世界的日本，面對社會的變遷，他始終無法適應，不久便移民至巴西定居，並經營農場有成。2014年1月16日，小野因肺炎引起心臟衰竭，最終於東京聖路加國際醫院過世，享壽91歲。