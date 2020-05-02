台北捷運貫穿雙北，是不少上班族和學生往來通勤的主要交通工具，加上新北環狀線的開放，吸引不少民眾踴躍搭乘。不過日前就有網友質疑，「為何板橋、新埔很近，卻有四站捷運站？」貼文一出隨即釣出內行人揭曉背後關鍵，掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出新北市的板橋新埔商圈，早就設有捷運板南線的板橋站及新埔站，但今年甫通車的新北環狀線卻又在鄰近地點增設板橋站及新埔民生站，讓他不禁好奇，只有1.3公里的距離，「環狀線為什麼新埔也要設一站呢？有沒有八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少在地人一面倒點出背後關鍵，直言之所以光是板橋及新埔就設有4個捷運站，主要是考量到板橋站「三鐵共構」的便捷性，所以才會在蓋環狀線時，選擇「專門彎去板橋站」，「板橋站定位就是轉運樞紐」、「板橋有車站跟高鐵站，在板橋站轉車很正常吧」、「板橋（環狀線）讓部分中和人可以到板橋搭高鐵，也可以逛大遠百、耶誕城有什麼不對？到新埔還要轉車一站想到就煩」。

另外也有人認為「地理位置」和「運量」也是棘手問題，「新埔那個地理位置怎麼共構…光那個路口你要徵收就喬不完了」、「我認為是運量問題，新埔搭車的人比板橋跟府中還多」；但也有網友吐槽「我覺得環狀拉到新埔就好了，硬拉到板橋不知道在幹嘛」、「我也覺得拉到新埔就好」。