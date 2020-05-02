在這個萬物皆漲的時代，買房動輒千萬起跳，舉凡屋況、房貸、學區、交通位置、生活機能…等等，都是左右房價的關鍵，因此不得不審慎評估。對此就有網友不解，「明明人變少，但房價為什麼一直漲？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人分析，包括「基礎建設改善、產業升級發展帶動、都市計畫等都有影響。」

原PO今（2日）在PTT「八卦板」PO文透露存款已突破200萬，開始有購屋置產的打算，但發現房價卻持續飆漲，讓他不禁好奇，「台灣的總人口數一直沒明顯升高，房子戶數越來越多，很直觀的，房價應該要跌才對吧？為什麼會出現逆著市場的反應呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「誰想賠賣」、「雞排、泡麵都漲多少了，房屋也不意外」、「因為房價只會漲不會大跌，是最保值的投資」、「然後房子還是一直蓋」、「錢變薄了，就是這十幾年的趨勢」、「政府是不會打房的，認清事實吧」、「除非出現毀滅性打擊，或是執政者發瘋，房價真的不會跌」。

不過也有內行人分析背後原因「結構崩壞」、「六都人口集中化，也是個原因」、「基礎建設改善、產業升級發展帶動、都市計畫等等都有影響」、「台灣買房的難度是亞洲第一，養房反而很簡單，有錢人當然越屯越多」、「持有成本那麼低，又不像蔬菜會過期」、「不要幻想少子化房子就會跌了，只要有多餘的資金，就會有人往房市丟，是錢追著房子跑」、「講白了，房子蓋來不是給人住，是用來炒的」。