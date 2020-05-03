當清朝滅亡後，便進入軍閥時期，各地軍閥為鞏固地位，便向民間苛捐雜稅，使得人民過得民不聊生，因此便有人做起土匪，當時陕西南部有一名土匪，出生於務農家庭，欲殺長官被發現便當起土匪，勢力越來越大後，無惡不作的他娶了6名妻子，其中有5名甚至是搶來的，受他玷污的女性多達百名。

綜合陸媒報導，周壽娃又叫周興文，出生於1911年，從小家境並不富裕，1935年僅24歲的他，決心要幹點大事，因此進入國民黨聯保辦公處擔任自衛隊護兵，但卻認為難以升官，遂密謀殺害自衛隊隊長，豈料事情東窗事發，於是他與同夥至大荊一帶做土匪。

周壽娃靠著黑吃黑壯大，之後更與地方勢力勾結，在1947年，周壽娃被委任做國民黨陝西省保安隊營長、突擊大隊大隊長、警衛團團長等職，甚至還曾自封為司令擁有長槍2500多支、短槍290多把，輕、重機槍36支等武器裝備，軍事武力相當雄厚。

而周壽娃在陝西南部勢力龐大，也讓他更加肆無忌憚，到處在當地勒索、敲詐、販毒、放高利貸等，受害民眾多達300名，而被殺害者竟有32人，當時還被稱為「周狼」，作惡多端的他非常好色，娶了6名妻子，除了大老婆魏梅是童養媳外，其餘5名都是被他玷汙後搶來的，有些甚至已有丈夫，他便會將對方殺死，再強行帶走妻子，行徑相當可惡。

周壽娃就連14、15歲少女、孕婦也不放過，他曾在黑龍口欲性侵一名15歲女，母親苦苦求饒，甚至願以自己做交換，但女兒仍難逃魔掌，他還曾指使底下的匪徒，蹂躪馮村130多名婦女，而被周壽娃玷汙者就高達上百位，甚至連堂嫂、表妹也不放過。1949年5月西安解放後，周壽娃在1950年6月28日遭逮，並且執行槍斃。