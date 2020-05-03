1990年金曲獎首屆，郭子投身娛樂圈，參與了華語歌壇最輝煌的的黃金年代。30年來他創作了許多經典作品橫掃90年代台灣流行樂壇，「祝福」「偷心」「忘記你我做不到」「別在傷口灑鹽」「原來你什麼都不要」等，這些家喻戶曉的歌曲背後，是郭子經歷娛樂圈內外許多年的感觸與故事，也是90年代台灣人的心聲。這些內容，透過郭子多年累積的攝影作品，從現今角度，讓每個人重新回憶，經典旋律所代表的生命足跡，以及歲月在郭子身上印下的人生智慧。

〈圖/《佛花》/時報出版提供〉

【精彩書摘】

●一切都是一種「美錯」

就在自己即將在流行音樂界失去自信之際，某天接到一通製作人黃慶元的電話，我記得當時沒見過他，但知道他是剛在台灣大賣百萬張張學友「吻別」的唱片製作人。電話裡他說公司要乘勝追擊，廣邀歌曲給張學友做下一張，所以打來邀歌。我當時心想：「哇！真的是廣邀耶！連我都在邀請行列中，大概能寫歌的全打上場一輪了吧？」（其實當時大牌做唱片收歌，收上百首Demo帶選歌是常有的事）既然黃老師親自打來邀歌，那也是一定要給個交代，反正應該也是陪襯用的。於是自己想了一個自己國中參加救國團，最後離別營火晚會時的情景，前面加上當時自己覺得很俗但是必唱的「朋友我永遠祝福你～」當開場，然後後面就啦啦啦的把歌哼完交件。說來實在有點草率，前面明明「吻別」如此纏綿悱惻的情歌給你做標竿，我卻如此玩笑的交了一個同學離別的驪歌，擺明就是寫來陪榜用的。

一個月後，黃老師又打電話來了，劈頭就說：「郭子！你完了！」

是的，我也覺得我這般胡亂作為，實在對不起黃大製作人打電話邀歌，我居然寫了一個救國團的驪歌交差。當我正要說對不起的時候……「你完了！學友要當主打歌！」

這是什麼無心插柳的晴天霹靂情節？真的要變林青霞了嗎？

於是他們找了名作詞人丁曉雯填了詞，取名「祝福」。於是託「吻別」與張學友挾帶的氣勢，「祝福」居然讓人覺得耳目一新，銷售繼續創新高，而我也就這樣，陰錯陽差地被列為百萬銷售作曲人。

我想從國中開始，一路到大學跟鄔裕康亂玩詞曲創作，現在被黃袍加身並貼了個暢銷作曲人的標籤，整個自信與創作力得以完全展翼，接連著跟丁曉雯、鄔裕康、陳家麗合作張學友「偷心」、「最後一封信」、「情願」、「忘記你我最不到」、「枕邊月亮」、「我不在乎等多久」……寫到被歌神接見，而此同時，更是各家唱片公司最後找主打歌力邀的作曲人，而且中標率極高，於是加入了九〇年代這黃金十年的作曲工廠行列。

九〇年代由於版稅制度的建立，加上實體銷售的盛行，CD、卡帶的銷售動則十萬百萬，加上各種排行榜、宣傳媒體的帶動，只要認真努力的創作，聽眾喜愛，創作者都可以有安心專注在創作養活自己的機會，從詞曲創作者、編曲、製作人、歌手到唱片公司，甚至到錄音室，整個唱片工業一片欣欣向榮！當時流行產業競爭激烈，要搶一首好歌、找一個實力兼具藝人特質的歌手、有前瞻的企畫宣傳團隊，那是缺一不可！當時每天就是一首一首埋首的譜曲，傳真一首一首詞傳過來，說明這是哪位歌手要收的歌？於是我就模仿歌手的特質唱Demo帶，女歌手常常就用假音唱，讓唱片公司比較有想像空間。當然這樣的生產線漸漸真的就像一個小加工廠。

但加工廠的生產鏈有時不是一首接一首，而是訂單同時來，所謂的「歌債」這詞，就慢慢流行在這行的行話中了。歌債的佼佼者，大概是李宗盛、小蟲大哥。當時真的是誰搶到一首他們的歌，好像搶到保命符一樣，唱片公司、企畫一定全力重金大推，當然中標大賣的機率也幾乎算是百發百中。而小弟我，算是接下來分一杯羹的生產者之一。當時歌債高築，於是只能拚了命的寫，當然生產交件過程，仍是有一些令人印象深刻的事，其中令我印象深刻的，像是「原來你什麼都不想要」這首我與鄔裕康合作的歌。當時潘越雲來邀歌，鄔裕康把歌詞傳來，通常看到有靈感的歌曲，我一個晚上就可以把歌做好，滿意的隔天交件。但也不知為何，唱片公司遲遲無法定奪，最後居然要把歌詞換掉重寫，放在「該醒了」專輯第八首叫「誰辜負誰」。而同時間，飛碟唱片賣給國際唱片，原董事長彭國華先生另組「豐華唱片」，看中了原詞原曲這首歌，給了豐華第一位新人「張惠妹」演唱，沒想到居然成了專輯裡快歌「姐妹」後，第二波受矚目主打歌，也成為阿妹的一個重要里程碑歌曲，本人與有榮焉！但對詞曲作者而言，就必須每次經過兩家唱片公司抽成，我們再詞曲對分，所以版稅沒有想像中多啦（心虛的說……但畢竟聚沙成塔～）。

陰錯陽差的故事，在那幾年中真的太多了！由於各家唱片公司收歌頻繁，有時候來不及量身定做，收了歌還要經過公司企畫會議確定，但往往沒入選，公司有時是不會主動通知你，所以如果隔一陣子沒消息，大概也知道是落選下場。但偏偏就是有意外，記得當時齊秦來邀歌，我寫了一首「不如這樣吧」，送去後就沒消息了。隔一陣子辛曉琪來邀歌，希望有一首比較有節奏的歌曲，於是我就把這首給他們聽，沒多久確定收錄這首，也編曲開錄，同時確定要當第二主打歌。沒想到這時接到電話，居然是齊秦公司那裡來說，錄好了！齊秦很喜歡！這……我犯了重婚罪了！

還好兩家的版權公司非常幫忙約見面跟我一同「喬」該如何處理版權？最後想了一個兩全其美雙方都能發行的方式，只是被當時其中一家國際唱片公司的總經理知道此事，把它當作機不可失的宣傳機會，發新聞稿說要告我詐欺（當然沒告），還好這種娛樂版面隔，兩天大家就忘了，這一曲雙賣的歌，也安然的同時發行。

當時這樣陰錯陽差的事，在歌曲需求量龐大的時期，真是不勝枚舉。記得在九〇年中後期，跟作詞企畫鬼才許常德有機會合作，當時努力還債都來不及，真的是連我都想不出哪來這麼多創作靈感與效率？最記得的是，某日許常德告訴我齊豫要收歌，他是企畫。天啊！我的啟蒙偶像！我沒等許常德的詞，我自己就用假音啦啦啦的唱了一首Demo獻給我的偶像，交給許常德去填詞。怎知過幾天後，滾石唱片打給我，說我這Demo，被當時同公司也在收歌的萬芳企畫組收去了，那我得趕緊再寫一首補給齊姐啊！於是一晚就唱了另一個適合齊姐的Demo交給許常德。過兩天，許常德打給我，說他也正在做許茹芸企畫，出片在即，聽了我的Demo説許茹芸正缺像這樣的一首歌，而且他們隔天已經計劃好要去日本拍MV（也就是應該說，本來專輯沒有這首歌的），叫我再寫一首給齊姐吧！但我真的要抓狂了，我跟許常德說，我已經寫兩首給齊姐，這樣也太誇張了吧？也不知這鬼才哪這麼神，晚上傳了兩個詞給我，說你選一首寫給齊豫吧！於是他就帶著我啦啦啦哼的Demo帶上飛機去日本了……而我也不知哪來的神助，會在只剩一天的收歌截止日，一夜完成兩首歌，準時交稿給齊豫的企畫，大概太希望給自己偶像唱了，而許常德的兩首詞都寫的極好。（只聽說當時這鬼才許常德，在飛去日本的飛機上，一邊聽著我啦啦啦的Demo，一邊用餐巾紙把歌詞寫下來，然後在日本拍MV時，一邊放著我的Demo帶，一旁用念的給許茹芸來對嘴，但畢盡連唱都沒唱過，許茹芸也對不上幾句，所以後來的MV畫面裡，真有對嘴的，只有兩個畫面。）

但我們這對瘋子與鬼才，這四首歌居然都完成了，而且全錄用了，真是富貴險中求！

第一首寫的，成了萬芳「左手」專輯第二首歌「守夜人」，第二首被許常德帶去日本的成了許茹芸的「日光機場」（現在想來是不是有種齊豫的曲風？），第三、四首當然就收錄在齊豫「駱駝、飛鳥、魚」專輯裡「哭泣的駱駝」、「覺」這兩首。第一首當然寫的是三毛在沙漠裡的心聲，而「覺」則是寫著林覺民的妻子，看完〈與妻訣別書〉的內心回應。齊姐後來跟我說，她在唱「覺」這首歌時，是邊哭邊錄的。因為她愈唱愈覺得她正是在看〈與妻訣別書〉的陳意映，因為從來就沒有人站在她的角度想著一個妻子的心聲。我這才回頭仔細重聽，才發現後段有著哭後鼻音的悲涼聲。（這張專輯齊豫得到當年金曲獎最佳女歌手）是啊，除了學生時代，在課文中被教導一位烈士跟妻子訣別，書寫得如此悲壯爲國捨愛，但誰又想過做妻子的，有多少對人生的無奈與憾怨，只能噤聲在愛國的讚嘆掌聲背後……

講回代換錯置的事，當時實在不勝枚舉，包括王菲「天空」專輯裡的「矜持」（詞：許常德），當時只在「天空」專輯裡當成小品，排在第八首。在許常德的印象中，當時覺得我唱的Demo應該沒人能唱得過了，聽說當時王菲在錄音室，錄音師還嫌王菲唱的太小聲，根本快收不到聲音了。我第一次聽到，覺得沒人能再超越王菲的詮釋了。而許常德經過這些年回頭聽，也同意這想法。其實這首歌，當時在新加坡意外成了電台DJ專輯中播放最多次的歌曲，這首歌的續航力居然遠超過專輯中「天空」、「棋子」……這兩年突然翻唱率極高，除了大陸歌手、選秀節目選手，連蕭敬騰也重新翻唱（已經被當成老歌翻唱了）。當時許常德把詞傳給我，我就已經有了一個國中女生躲在牆角的畫面，幻想種種現實中不可能發生的暗戀情節，而王菲一開始氣若游絲地開場，正是我心中那國中女生躲在牆角微揚的嘴角，矜持著幻想……

而在王菲「將錯」專輯裡的「美錯」（詞：林夕）原本是鄔裕康寫的「意思意思」，當時本寫給張清芳，寫一個受男友冷落的女子的情節，鄔裕康寫得細膩深刻，但張清芳試唱時，怎麼唱都唱不進去，於是只好放棄。隔了不久，也忘了這Demo怎麼傳到當時王菲經紀人邱黎寬，寬姐手中，覺得很適合王菲，但歌詞不合當時那張專輯的概念，於是請林夕重新填詞，這倒也成了另一個完全不同的風景（實在不得不佩服林夕）竟填成了一種接受無常為美的禪性意境，即使錯誤也是一種人生的美……

對於新人無前例可循，只能自己想像卻歪打正著的命運也是有的。例如突然接到有個原住民的團體叫「動力火車」，怎麼想像這列火車呢？我跟鄔裕康想了半天，結果他不知哪來的靈感，把一首台語老歌叫「中山北路行七擺」（我們兩個都不會唱）寫了一個現代版「忠孝東路走九遍」。發行後，居然是後來從大陸紅回來，聽說大陸是先聽了「迪克牛仔」在大陸的翻唱，於是找回原唱。而前幾年陸客團來台，忠孝東路也成了景點之一，很多人想走走忠孝東路，想著為什麼一定要走九遍，這是什麼路？另外，也有只被告知很會唱、不到二十歲的小女孩（只有這麼多資訊了），許常德丟了一首詞給我，我只好裝小的體會不到二十歲女生要怎麼唱，居然成了范曉萱第一張專輯的主打歌「Rain」，這小女孩果真很會唱！當然，想錯也是有的，當時大小Ｓ的第一張專輯的主打歌也是我寫的，專輯同名「寄不出的信」，等出片後才知道這是兩個搞怪無理頭的姐妹，這信也真的寄不出了，以後來兩姐妹在演藝圈大放光芒，看來大家更是記不得了……

當然許常德所幫我個人專輯企畫的「鴿子與海」，大概是最貼合我當時心境以及音樂創作的個人專輯吧。記得在錄他為我量身訂做的歌詞「鴿子與海」時，因為實在太貼和我當時的心境，最後我竟是忍著淚水錄完最後一句，就哭倒在地上，在另一頭的錄音師以為我在錄音室憑空消失了！這真的是我第一回在錄音室裡失控的一次。只可惜也是發完片後，撐不到報名金曲獎，公司又收掉了（東達唱片）哈哈！（還好這張專輯有被寫入第二本《台灣百大專輯II》紀錄書裡，也算是一種終身成就獎的概念吧，而且找不到母帶與錄音版權，所以成為絕版品）

回想這些……或許也是一種「美錯」吧？

〈本文摘自/《佛花》/時報出版〉