便宜又好吃的泡麵是不少人月底或省錢時的「好朋友」！但難免還是會想要將美味提升一個層次。對此就有網友在PTT發問，想知道在最近手頭比較寬裕的狀況下，要怎麼樣才能將泡麵吃的豪華一點，文章掀起討論，不少饕客也跳出來分享自己的的獨門秘技。

一名網友在PTT八卦板以標題「泡麵想吃得豪華一點可以加什麼?」發文，表示他以往沒錢的時候都會吃泡麵果腹，小確幸就是加一顆蛋，不過最近買大樂透對中獎，讓他總算有稍微多一點預算，打算幫泡麵大餐加點料，於是好奇問道「究竟... 泡麵想吃得豪華一點可以加什麼?」

文章曝光之後引起熱議，有許多網友紛紛留言回應「加2張小朋友夠豪華了吧 不夠就再加1張」「你不會加兩顆蛋嗎?」「調味料油包別丟一起吃下肚」「我都不加醬包跟粉和麵，改加柴魚高湯跟一點味噌用鍋子煮，水滾後切一些豆腐進去，最後灑點蔥花提味」「多力多滋、新貴派、草莓優酪乳」「再加一包泡麵」但也有不少老饕分享自己讓泡麵秒升級的隱藏秘技「起司吧」、「加costco牛肉」、「加糖心溫泉蛋好吃到三秒吸光」、「肉，牛五花薄片，魚板，滷蛋」、「之前去日本玩早餐吃泡麵加和牛、鱈場蟹、大干貝」、「市場買的溫體豬肉，真的直接升級餐廳級料理」、「整盒牛肉片129塊都+進去，直接讓泡麵價值提升三倍」、「澎湖不是都放龍蝦」、「海膽季的時候要放一點海膽蒸蛋」、「用牛奶取代水，試過會上癮」。