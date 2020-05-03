在什麼都漲就只有薪水沒漲的年代，不少人「節流」不成只能想辦法「開源」，靠著專業保險經紀人的幫忙，打造工作之外的收入。近日一名保險經紀人就因為亮眼的外型意外在網路上爆紅，絕美顏值配上超逆天的身材，讓網友瞬間全戀愛。

在 Instagram 查看這則貼文 JoannaLin🎀沐沐（@joannalin724）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 23 日 上午 11:10 張貼

一名叫做沐沐〈Joanna Lin〉的正妹近日在網路上受到矚目，超精緻的五官配上魔鬼般的傲人身材，不說還以為是模特兒或是KOL，沒想到她的真實身分竟然是一名專業的保險經紀。日前她在個人IG上貼出一張OL套裝照，白襯衫配上經典的黑窄裙、絲襪、高跟鞋，看起來專業又性感。但仔細一看發現，沐沐疑似胸前「太巨」，讓襯衫的扣子快要HOLD不住，感覺一不小心就會繃開，看了實在好害羞。

在 Instagram 查看這則貼文 JoannaLin🎀沐沐（@joannalin724）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 8 日 上午 4:07 張貼

照片曝光之後掀起暴動，不少網友紛紛留 言表示「想和你一起上下班」、「看到這麼漂亮的OL女人，心情就好了，腰痛暫時都忘記了」、「女神」、「穿了妳妹妹的衣服？」、「扣子都快撐爆了！好兇！」、「每天都要來看看沐沐，上班才有滿滿的活力」、「好美的曲線呢」。