眾所皆知，中東地區盛產石油，其石油產量佔全球65％以上，有「世界石油寶庫」的美稱，正因為如此，中東不少國家因此獲利連連，出了不少石油大亨和土豪。唯獨約旦這個小國，因為境內沒有探測到巨量的石油，只能眼睜睜的看著鄰近國家因為石油發跡致富而一籌莫展，為了解決困境，約旦不惜釋出6000平方公里的沙漠，最終換來每年的百億收入，稱之為中東最聰明的小國也不為過！

約旦是位於西亞的中東國家，與敘利亞、伊拉克、沙烏地阿拉伯、以色列和巴勒斯坦相鄰，但約旦國土境內不但沒有巨量的石油，就連礦產資源也少得可憐。為了發展經濟，約旦不惜釋出6000平方公里的沙漠，去和沙烏地阿拉伯換取一條長達20公里的海岸線。這項交易乍看之下十分吃虧，但實際上卻並非如此。

約旦看準了鄰近國家都是石油大國，產出的石油都需靠著航運送至世界各地，因此只要有航線，就勢必會經過港口，約旦將這條用沙漠換來的海岸線修建成亞喀巴港，成為約旦唯一的出海口。

果然事實證明這是項明智的決定，因為這座港口是連接伊拉克和歐洲的重要渠道，想從伊拉克到歐洲，最近的路線就是走約旦這座港口，若是繞行波斯灣的話，將耗費更多的時間和人力、物力成本。約旦充分利用亞喀巴港進行大量的石油運輸，替自己找到一條賺錢的活路，每年帶來百億收入。