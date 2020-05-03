應該有不少人都知道，知名零食「乖乖」除了可以吃之外，在坊間還有著只要在各種機械設備上放置乖乖，就可以讓它乖乖工作的另類文化，是不少工程師的好伙伴。最近PTT上有網友分享自己誤拿防蚊液來清潔電腦的經驗，沒想到卻意外揭露了神奇功效，成為工程師的「新聖品」。

這名網友在PTT上發文，表示最近他在睡前時，突然看到自己的筆電有一點髒，於是就隨手抓起了一旁瓶瓶罐罐中的筆電清潔液，並將之噴在布上開始擦拭筆電進行清潔，然而將整個筆電都擦完了以後，他卻發現味道太過濃郁、有點不對勁，立刻拿起剛剛使用的「清潔液」起來查看後，才終於驚覺自己拿到的竟是「防蚊液」，讓他無奈地在文末說道：「所以我的筆電現在有驅蚊效果囉…？」。

文章發布之後，底下便有神人回覆：「可能會暫時沒有bug（意為蟲子，另也有程式錯誤之意）」，巧妙地利用了一語雙關，而該則留言也引來了眾多網友的朝聖，紛紛留言：「看完這篇，開始在電腦旁邊擺防蚊液」、「你不要害工程師人手一罐防蚊液」、「以後電腦機房除了乖乖外還得再放一罐殺蟲劑了嗎…」、「二樓帶領全台工程師的新信仰」、「看到2樓我還不買爆，乖乖和防蚊液同捆包」。