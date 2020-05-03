在這個經濟不景氣、萬物皆漲的時代，工作薪資多寡變得十分重要，在台灣，醫師被視為最賺錢的行樣，其次才是電機和資工，對此，就有網友好奇「念資工真的能賺大錢嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（3日）在PTT「八卦板」PO文指出，人們常說的「大資工時代」吸引不少人搶著念資工研究所，尤其是每年四大資工所報名人數破千幾乎是常態，原因不外乎是考試門檻低、錄取率高、也沒限定非本科生。

但讓他不解的是「這麼多人念資工碩士，畢業後真的能賺大錢嗎？聽說至少四中畢業碩士年薪也有個80萬到100萬，但在台灣還是電機薪水普遍比資工高，資工是台灣行業中CP值最高、最值得念的嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「以灣區為目標可以吧！混口飯吃還是讀電機吧」、「不行，除非你跟唐鳳一樣強」、「在台灣不行，在美國或日本很可以」、「相信很多人不是對程式有熱情才念的」、「還是選醫牙吧」、「資工就算技術很普通也餓不死」、「出來年薪保底80萬，對一般人很好了」。

不過也有過來人表示「自己非112資工碩畢業，3年約80萬－100萬，身邊樣本數超過百位，加班常態」、「身邊四大資工碩的雖然不一定特別高，但是3－5年破百還是蠻基本的，80萬－100萬有點屈就了」。