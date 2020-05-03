又到了一年一度的5月報稅季，民眾除了能夠選擇自行前往國稅局報稅之外，也能透過網路及超商進行繳稅，此外，隨著電子支付盛行，信用卡繳稅在防疫時期也受到不少民眾青睞。日前就有網友透露，近日使用信用卡線上繳稅意外發現優惠超多，讓他不禁直呼「難道銀行都不怕虧本嗎？」對此，就有內行網友抖出民眾和銀行方之間雙贏的暗黑秘密，掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「為什麼信用卡繳稅優惠這麼多？」為題，PO文透露因為疫情關係，今年直接改用信用卡線上繳稅，「結果一查不得了！不只免手續費，每家銀行還有一堆紅利回饋金或抽獎機會大放送」讓他十分驚訝，不禁好奇問道「難道銀行都不怕虧本嗎？為什麼銀行肯大放送讓小老百姓感受到小確幸啊？」

貼文一出掀起網友熱議，紛紛留言點破「金流」才是關鍵，直言「銀行要金流、也要客戶，更希望你持續使用刷卡」、「人家拿錢有用途」、「動用到循環利息呀」、「賠本生意沒人做，一定是利益的」、「優惠真的是毛毛雨。銀行有更多帳面資金流動才有利」、「最愛你繳最低，或這個月忘記繳，還很佛心讓你補繳，但利息算進去了」。