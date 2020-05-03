古代封建社會之下，「重男輕女」的觀念深入人心，有些貧苦的家庭若是生下了女嬰就會選擇將之拋棄於深山之中，甚至溺斃於水中，而「嬰兒塔」的風氣也就在這樣的情況下慢慢誕生了。

在最初，舊時的社會當中就已有「溺斃女嬰」的風氣，因為當時生產力水平低下，又沒有節育的手段，導致許多貧困人家生了太多的孩子，卻沒有辦法負擔起撫養的責任，所以只能挑選勞動力較為不足的嬰兒溺斃，女嬰就此成為首選。而這樣的風氣在明朝的浙江、江西以及江南等地尤其盛行，並且一直延續到了清朝，有不少官員、大臣都曾上奏反映此事，像在順治十六年，左都御史魏裔介上折稱：「福建、江南、江西等處，甚多溺女之風，忍心滅倫，莫此為甚，請敕嚴行察禁，以廣好生」；雍正六年時，雲南總督朱綱也在奏摺中說道：「臣前任湖南藩司時，聞湖南百姓有溺女之惡俗」。

而有些百姓不忍看著自己親手將骨肉給殺死，於是便建立了「嬰兒塔」，放其在裡面自生自滅，以尋求心靈上的慰藉；據悉，這些嬰兒塔大多被建於荒野的雜草堆之中，並以灰色的石磚砌成，在塔上還會有一個正方形的小窗口，讓人們可以透過洞口將嬰兒放置其中。