目前在大部分的國家中都實行著「一夫一妻制」，而普羅大眾對於婚姻的認知，也是必須要對另外一半忠誠，對家庭負起責任。然而，日本卻興起了一股「開放式婚姻」的風潮，男女雙方都能忍受對方出軌，而且回到家後也能維持著不讓家庭破碎的平衡默契。

根據日媒報導，這種「開放式婚姻」基本上僅出現於少數高學歷、高薪的女性之中，據調查這些女性的共通點都為：年薪超過600萬日元（約新台幣167萬）、苗條漂亮、心態健康並且育有孩子，因為擁有良好的經濟能力，所以就算離婚了也可以獨立生活，再加上對於自己相當有自信，就算丈夫外遇後也可以絲毫不受影響。

而她們之所以會選擇走向「開放式婚姻」，多數原因是後悔當初不是因為戀愛而結婚，且隨著年齡增長，擔心作為女性的「賞味期限」到期，於是渴望繼續尋找戀愛的感覺。此外，另一方面丈夫從得知妻子外遇的憤怒中平息，轉而自己也開始擁有婚外情，雖然每個家庭都有屬於自己的規則，但雙方回到家中後都能默契地維持平衡，讓家庭不致於破碎。