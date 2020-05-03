受到新冠肺炎疫情影響，不少民眾外出口罩不離身，不過日前就有網友分享一張路邊超兇口罩妹的照片，即便口罩遮住她的半張臉，但水靈大眼和無瑕的白皙美肌仍讓眾人眼睛為之一亮，更有眼尖的網友起底這位高顏值正妹的真實身分，竟是號稱有著F級「天然美乳」的日本寫真女星亞里沙，消息一出讓網友暴動直呼「賺到了！」
原PO日前在PTT「表特板」以「口罩脫下來」為題，PO出一張「超兇口罩妹」的美照，畫面中可見口罩妹穿著黑色緊身上衣自拍，即便戴著口罩，但仍遮掩不住一雙水靈大眼散發出的絕美氣質，加上F級車頭燈的深邃事業線，性感若隱若現。
就有眼尖網友起底口罩妹的身分是日本寫真女星亞里沙，不禁暴動直呼「重點不是在口罩，是在鎖骨啊！」、「身材極品」、「溢滿杯，有夠罩」、「在台灣學習中，讚讚讚」、「以為是apple瑤雙胞胎」、「以前比較大，現在瘦了」。
事實上，亞里沙今年2月20日就曾在IG上用中文繁體字親手寫道「我有一件事跟大家報告，其實我已經搬到台北了，我在這邊開始學中文，我原本經常去台灣旅行就愛上台灣了，也交了不少台灣朋友…從家鄉的福岡到東京來，接下來就是台灣，我超期待台灣的新生活。當然心裡會有一些不安、也緊張…但在台灣工作、學習，都會好好努力的！」從字跡看得出她具有一定的中文程度。
日前她也更新了自己戴著口罩的照片，開玩笑表示「這是我平常的臉」，並分享近況，提到「台北最近的氛圍變得平靜，值得感謝的是，能過著平凡的生活，自己已經上課2個月了，雖然等級還差得遠，但深切的想學習中文和其他新事物，我不會放棄自己的夢想。」
文章來源：PTT/teramars
文章來源：IG/alisa_0302
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。