受到新冠肺炎疫情影響，不少民眾外出口罩不離身，不過日前就有網友分享一張路邊超兇口罩妹的照片，即便口罩遮住她的半張臉，但水靈大眼和無瑕的白皙美肌仍讓眾人眼睛為之一亮，更有眼尖的網友起底這位高顏值正妹的真實身分，竟是號稱有著F級「天然美乳」的日本寫真女星亞里沙，消息一出讓網友暴動直呼「賺到了！」

在 Instagram 查看這則貼文 Alisa 亜里沙（@alisa_0302）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 30 日 下午 10:56 張貼

原PO日前在PTT「表特板」以「口罩脫下來」為題，PO出一張「超兇口罩妹」的美照，畫面中可見口罩妹穿著黑色緊身上衣自拍，即便戴著口罩，但仍遮掩不住一雙水靈大眼散發出的絕美氣質，加上F級車頭燈的深邃事業線，性感若隱若現。

就有眼尖網友起底口罩妹的身分是日本寫真女星亞里沙，不禁暴動直呼「重點不是在口罩，是在鎖骨啊！」、「身材極品」、「溢滿杯，有夠罩」、「在台灣學習中，讚讚讚」、「以為是apple瑤雙胞胎」、「以前比較大，現在瘦了」。

事實上，亞里沙今年2月20日就曾在IG上用中文繁體字親手寫道「我有一件事跟大家報告，其實我已經搬到台北了，我在這邊開始學中文，我原本經常去台灣旅行就愛上台灣了，也交了不少台灣朋友…從家鄉的福岡到東京來，接下來就是台灣，我超期待台灣的新生活。當然心裡會有一些不安、也緊張…但在台灣工作、學習，都會好好努力的！」從字跡看得出她具有一定的中文程度。

日前她也更新了自己戴著口罩的照片，開玩笑表示「這是我平常的臉」，並分享近況，提到「台北最近的氛圍變得平靜，值得感謝的是，能過著平凡的生活，自己已經上課2個月了，雖然等級還差得遠，但深切的想學習中文和其他新事物，我不會放棄自己的夢想。」

在 Instagram 查看這則貼文 Alisa 亜里沙（@alisa_0302）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 20 日 上午 5:25 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Alisa 亜里沙（@alisa_0302）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 7 日 上午 7:09 張貼