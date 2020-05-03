新冠肺炎仍在全球持續延燒，有許多國家都實施了「封城令」，人民也只能乖乖待在家中防止疫情擴散，然而這種現象也影響了大自然，除了空氣汙染降低了之外，很多野生動物也都紛紛走上街頭，出現在平時人們活動的地區。最近，有網友就分享了一段禿鷹飛到大樓外牆，站在窗外觀望裡面的影片，引起眾人驚嘆。

這名網友「Don Hockaday」在臉書上發文，表示自己的好友梅貝爾（Mabel）因為疫情的關係，被卡在智利無法出來，於是只好借助在朋友家，而前陣子她的朋友到辦公室處理事情時，卻突然看見2隻禿鷹朝她所在房間的窗外飛來，而她飼養的小狗見狀後情緒相當激動，立刻跳到沙發上朝著禿鷹不斷吠叫，還一直跟著牠移動方向。梅貝爾事後也便將這段影片傳給PO主，讓她備感震驚，直言自己過去在智利的2年時間裡，從未見過或聽說過禿鷹接近城市或建築物，並推測牠們很有可能是來尋找食物的。

影片曝光後，網友們也都對於這樣罕見的情況感到十分驚訝，紛紛留言：「天啊！真的太神奇了，但我很高興牠們不是站在我的陽台上」、「這也太瘋狂了吧！」、「從沒見過這種情況！我肯定會嚇到崩潰」、「這2隻禿鷹體型也太大了…」、「真是太可怕了」。