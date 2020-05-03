俗話說：「天下父母心」，每個父母在碰到孩子生病或發生危險的情況時，都會非常緊張擔心，並且盡自己最大的能力去幫助孩子，而這種感情在動物的身上也是相同的。日前，土耳其一間醫院的急診室突然闖進了一隻流浪貓，牠的嘴上還叼著一隻幼貓，似乎是想求助於人類來醫治自己的孩子。

Yavrusu biraz haylaz biri, annesi bulduğu yerde kapıp götürüyor pic.twitter.com/GYvBXt3UQz — Merve Özcan (@ozcanmerveee) April 27, 2020

一名網友「Merve Özcan」在推特上發文寫道：「今天我們在急診室時，突然有一隻流浪貓叼著小貓闖了進來」，從照片裡可以看到，這隻貓媽媽相當自然地走進了急診室中，似乎是在向人類求助，希望大家可以幫忙查看自己孩子的狀況，而醫護人員們見狀也都紛紛蹲下身，除了關心小貓的狀況外，也不斷地撫摸、安撫母貓的情緒，並給牠一些食物享用。

雖然這對貓母子的狀況看起來都相當不錯，不過醫護人員最後仍將牠們送到獸醫那邊，確保牠們的身體是真的沒有大礙。而這篇推文曝光之後，也立刻吸引了大批網友前來觀看，至今已經累計了超過8萬的按讚數，大家不但讚揚醫護人員暖心的行為，對於母貓愛護孩子的表現也相當感動，紛紛留言：「太有愛了！」、「天啊，又可愛又聰明！」、「這麼聰明的小貓咪哪裡可以領？」。