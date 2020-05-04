據統計，只要活到五十歲以上，幾乎大部分人的預期壽命都會超過八十五歲。以前從退休到死亡很短，現在從退休到過世還有二十年、三十年。誰不想恣意揮灑這段充滿可能性的生命歲月呢？做自己真正想做的事，完成自己的生命意義與價值。

然而，美好的事物並不是只要活得夠久就會自動出現，我們必須主動付出行動。因此走過青壯年，進入50+，除了調整心情與態度，從容看待年齡的增加，不管有時間沒時間，最重要的就是從現在開始力行養生，好好正視自己的健康，認真養護用了幾十年的身體，不是為了讓自己活得久，而是要讓自己活得健康、活得好。

畢竟，長壽理應是上天與時代賜予我們的禮物，失能的長壽卻將宛如天譴。50+的生活品質完全取決於能走能跳、行動自如。人生的第三幕裡，沒有行動就不會發生。「退休」必須「永遠進行中」不但是未來的趨勢，也唯有退而不休，年紀愈長才愈能活出美麗的人生！

【精彩書摘】

●積存時間，讓人生愈來愈美麗

自從有了孩子後，我和太太沒再去過電影院，隨著孩子漸漸長大，也習慣了在家裡用投影機權充家庭電影院看電影。得知日本紀錄片《積存時間的生活》在台灣上映，總算與太太重溫了幾十年前約會看電影的浪漫情懷。

紀錄片播到一半時，黑暗中，太太握住了我的手，兩個人手牽手直到影片終了。

津端修一與津端英子這對老夫妻令人羨慕的幸福生活並不是用錢買的，而是花時間經營出來的。

津端修一是位九十歲的退休建築師，太太英子則是八十七歲的家庭主婦，紀錄片如實記錄了他倆在自家院子種菜的生活日常。就像津一說的，幾十年來，他們的生活只是每天以平凡的心情去做平凡的事情而已。但不知怎麼回事，老人家認真地做著一件件小事，兩人有一搭沒一搭的對話，整部片子看著看著，卻令人眼眶溼潤。

尤其是津一的一生，真是太令人羨慕了。津一是那種沒錢的「專業人士」，一輩子都依自己的理想與信念在工作，太太也支持他駕駛帆船這種有點昂貴的休閒活動。早早退休後，在母親贈送的土地上，他自己設計了一棟小小的房子，空出三百坪土地種各類蔬菜水果。最最令人嫉妒的是，九十歲的修一上午照例到菜園除草，工作後想小睡一下，並請太太煮碗湯給他喝，平靜地睡著後，就沒再醒來了。無病無痛、平靜自在地告別人生，簡直是太好命了。

兩個已八、九十歲高齡的老人家，生活一切事物都自己打理，小小的農地種了八十多種植物，一年四季隨時都有蔬果可以採收，並用各種醃漬或烹調手法做成美味的食物，分送給親朋好友。

看著英子耐心又仔細地處理不同水果的繁複製作流程，簡直就是位藝術家。她說：「要說麻煩的確是很麻煩，但生活就是繁瑣小事的日積月累，所以我一點也不介意這些麻煩。」修一的勞動也不遑多讓。他認為真正的富裕是活動自己手腳的生活，因此像修剪樹木、修繕房子這類粗重活，即便到了九十歲還是自己做，享受著其中的費時耗工。除了農作、房屋維修、日常家務大小瑣事，修一還會主動找樂趣，比如依季節更換屋裡的擺設。而感受四季的變化，其實就是珍惜每一段時光，同樣是豐富生活的妙法。

我覺得這種事事親自動手做的習慣，不只讓修一與英子因為勞動而帶來了身體的健康，對於精神上的健康同樣很有幫助。現代人的生活太依賴科技了，任何欲望只要按個鍵或撥通電話就能滿足，雖然方便，卻完全不了解電子產品的運作過程或操作原理，再加上整個變化太快的時代所產生的不確定感，久而久之將形成精神上的無形壓力。

電影《美味關係》中有段令人印象深刻的台詞：「你知道我喜歡烹飪的原因是什麼嗎？因為當下班後一切都不明朗時，我一回到家，可以非常確定，把蛋黃、巧克力、糖和牛奶混在一起，就會變得黏稠。那是種安慰！」

難怪最近幾年好多朋友在忙碌的工作之餘，特地找時間學習一些和謀生完全無關的技藝，有的學木工，有的刻印章，有的學拼布，有人在住家陽台經營起小小的蔬菜園，有人甚至租了塊地種田。

這股「親自動手做」的風潮不見得是一窩蜂趕流行，或許是為了填補當代人因時代變遷、科技進步所造成的普遍不安。一旦我們可以看著每個步驟的發生，可以獨立創造完成一樣東西，整個過程無比明確，這種確定將讓我們特別安心，從而找到自身存在與世界之間的明確關係，並因為這種篤定而嘴角上揚，產生小小的幸福感。

紀錄片之所以名為《積存時間的生活》(也出了一本同名書籍)，是來自於英子所說的，親自製作及使用於生活的器物，就是積存時間的意思。他們經濟雖然拮据，但必吃健康且質好的食物，也只用品質好又耐用的物品，他們會耐心地等待、存錢，直到買得起的那一天，這也是他們認為的積存時間的生活。

夫妻倆一致認為好東西會愈用愈好用，所以能夠代代相傳。生活中若有超過一百年歷史的東西在身邊且持續使用，將令人非常安心、自在。

抱怨與批評是修一與英子兩人的家居生活禁忌，心思只放在思考「眼前的未來」和快樂的事情，而且熱愛送禮，分享自己親手做的食物，親筆寫信做卡片寄給朋友，熱愛款待認識與不認識的朋友，在時間的積存中，慢慢形成美好的生活。

有了修一與英子的示範，讓我對年齡愈大愈能活出美麗的人生有了信心，並決定從現在開始，過著積存時間的生活。

〈本文摘自/《李偉文的退休進行式2：50＋的自在活，健康老》/時報出版〉