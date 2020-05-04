現代性觀念開放，許多人就算沒有感情連結也能發生性關係，享受生理上的歡愉，但也經常出現因為混亂性行為而感染疾病的案例。有人就好奇發問，想知道「為啥人類濫交會得性病，動物不太會？」文章掀起熱烈討論，有網友也跳出來揭開背後真相。

一名網友在PTT八卦板以標題「為啥人類濫交會得性病，動物不太會？」發文，表示他看狗、老鼠、兔子等等哺乳動物都經常亂交配或亂倫，但似乎都沒有聽說牠們有感染性病，讓他不禁好奇直呼「為啥人類多P而已就性病一堆？有沒有人類很容易得性病的八卦？」

文章曝光之後引起熱議，不少人紛紛留言回應「你怎知道不會，你有幫動物普篩嗎」、「只有人類sex for fun」、「因為動物再濫，也不像人類花樣一大堆」、「動物得病掛了也沒人知道啊」、「動物一年才發情幾天？」對此，有網友就跳出來表示「愛滋就是猴子身上的」、「愛滋病不就人跟動物感染的？」、「非洲猴子表示」。

事實上，俗稱「愛滋病毒」〈HIV〉的病症，因為會透過不安全的性行為傳染，被大家視為性疾病之一，有專家發現病毒一開始是從靈長目動物開始發展，認為非常有可能是因為接觸到叢林黑猩猩的血液才會轉移到人體。雖然對部份天然宿主不具有致病性，但有研究發現亞洲或印度普通獼猴將會在感染後期發展成猴愛滋病（SAIDS），野生黑猩猩感染也會患上類似於人類愛滋病的疾病。而國家地理頻道也曾經報導過，澳洲約有50%的無尾熊都染有披衣菌（chlamydia），雖然和人類的菌株不大相同，但也是透過交配傳染，嚴重者會出現嚴重的尿道感染、失明甚至死亡。所以並不是只有人類，動物之間也會感染性病，且恐會威脅整個群體，急需我們幫忙解決。