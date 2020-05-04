明朝的「開國皇帝」明太祖朱元璋，一生充滿傳奇色彩，曾經在街邊當過乞丐也出家當過和尚，除了驍勇善戰和擁有過人智慧，他殘暴的個性和城府深也是眾所周知的事情。據說他的下屬曾經進獻江南第一美女給他，讓他十分開心，沒想到一夜快活之後，朱元璋就生氣的將美女處死，究竟是為什麼呢？

朱元璋為成就大業在各地征戰，打下浙江之後為了招納那賢士，在當地貼出許多告示，但因為當時大部分的老百姓都不識字，當地知名美人蘇坦妹特地站出來解釋給所有人聽，正好被朱元璋侄子朱文正和義軍將領胡大海兒子胡德濟看到，被蘇坦妹驚世的美貌所震撼，於是隨便找了個藉口就將她擄回去並獻給朱元璋，想藉機討好。

蘇坦妹不但長的國色天香，還和楚方玉並稱「江南蘇楚」，和「浙西四賢」劉伯溫、宋濂、章溢、葉琛經常在「蘭溪會」吟詩作對，高談闊論，是當地非常有名的才女。朱元璋見到如此才貌雙全的美人也為之傾倒，直言：「這樣的美麗再鐵石心腸的男人都會心動的。」兩人也共度銷魂的一夜。

沒想到隔天朱元璋發現胡德濟竟然公然將民間和青樓的美女抓回家淫樂，違背他當時立下不可擾民的規矩，氣的將胡德濟抓回來審問。胡德濟為了保命脫口說出：「前有車，後有轍」暗諷朱元璋和蘇坦妹的事是先例，朱元璋為了自己的名聲和大業立刻下令處絕蘇坦妹。年僅24歲的蘇坦妹就這樣冤死，不但引起許多讀書人的撻伐也讓朱元璋在事後為自己的衝動感到後悔，最後在蘇坦妹的墓碑前立了「罪已碑」懺悔，才平息民怨。