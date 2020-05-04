均衡的飲食習慣是維持身體健康非常重要的一環，不過有些人卻抵擋不住含糖飲料的誘惑。韓國一名74歲的阿嬤維持日飲10罐可樂的生活已經長達40年的時間，認為喝完可樂的打嗝可以幫助將身體不好的氣都排出，不過這樣把可樂當水喝的行為真的對健康有幫助嗎？

(影片來源/YouTube/우와한 비디오 X SBS 세상에 이런일이/如遭刪除請見諒)

日前，韓國YouTube頻道「우와한 비디오 X SBS 세상에 이런일이」前去採訪了一名74歲的阿嬤，她是相當狂熱的可樂愛好者，幾乎每天都要喝上10罐的可樂，而這樣的生活至今持續了40年的時間，阿嬤共喝下超過3.75萬升、約15萬罐的可樂，花費了超過1.5億元的金錢在這上面。而她之所以會開始狂飲可樂，是因為40年前丈夫過世，不久後二兒子也因為交通事故身亡，這些接連的打擊讓阿嬤陷入低潮，晚上還會跑到山裡閒晃，就在她意識到日子不能繼續這樣過下去時，是可樂撫慰了她的心靈。

阿嬤覺得喝可樂後打的嗝可以幫助人們排出心中的不快和病痛，尤其是「常溫」的可樂更是阿嬤的心頭愛。只不過長期喝可樂很可能對健康造成影響，節目組也帶她到醫院進行檢查，果不其然有著胃潰瘍、十二指腸潰瘍的情形，所幸醫生說只要吃藥治療，減少可樂的攝取就可以改善，最終阿嬤也同意了少喝可樂的約定。