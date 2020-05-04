被視為全台灣身價最貴的北市信義區豪宅指標「陶朱隱園」，以順時針4.5度向上旋轉的藝術外觀，加上每戶300坪的大空間，被《CNN》評選為全九大城市地標，交易總價大約在18億～22億元間，每坪成交價格至少站上610萬元大關，刷新台灣史上豪宅的新天價紀錄。如今卻傳出，這棟價格不菲的豪宅已有人入住，讓外界不禁好奇究竟是何方神聖。

原PO日前在臉書社團《信義區三兩事》上傳一張陶朱隱園的照片，畫面中可見低樓層屋內有亮燈，讓他不禁好奇PO文問道，「這棟億來億去的房子是不是有人住了？左邊亮亮的那間…」

照片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「聽朋友講他朋友已經入住，不知道真的還假的…」、「聽說還在蓋的時候預售已經賣完，不知道什麼時候有人入住，超好奇的～」、「管家跟佣人的宿舍而已！」、「住在扭曲的房子裡，不知道風水學是怎麼看待的？」、「不知住進去會不會天旋地轉～我也好奇咧！」；不過也有知情人士指出「整棟都還是毛坯，我日前找錯地址跑去那邊，保全跟我說的」。

「陶朱隱園」占地面積約2,468坪，興建地上21層樓、地下4層的旋轉豪宅，每戶達300坪，為全球少見的垂直「吸碳」建築。其旋轉式造型是由法國生態建築師Vincent Callebaut設計，在建築結構上更是堅若磐石，超越傳統矩形的建築結構。