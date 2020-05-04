不少民眾因為擔心疫情，能避免就盡量不要到人多的地方，也因此帶動外送行業的業績，路上隨時都可以看到幫忙運送餐點的外送員。日前有網友就在路上遇到一名正妹外送員，不但穿著火辣，傲人的曲線讓人無法移開視線，照片曝光後也掀起熱烈的討論。

一名網友在PTT表特板以標題「有臉有胸有腿uber eat外送員」發文，表示有車友在路上遇到一名外型亮眼的外送員，還傳了照片給他，可以看到這名正妹外送員穿著超火辣，白色的中空上衣和極短的運動短褲將她凹凸有致的逆天身材展露無遺，雖然看不太清楚長相，但隱約看得出來樣貌清秀，手上和大腿還有2個刺青，感覺很有個性。

照片曝光之後掀起網友暴動，不少人紛紛留言表示「身材讚」、「我昨天經過西門看到她停紅綠燈」、「安全貓有貓，刺青是貓，看來是愛貓人」、「請問Uber eats可以指定外送員嗎，謝謝」、「正翻掉」、「先叫一波外送」但也因為該名正妹的刺青引起網友論戰，還有人質疑是公關公司的業配。