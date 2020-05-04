為了吸引消費者前來，許多商家都會推出一些促銷或是滿額贈品等活動。近日，大陸廣西一間加油站就推出了「加1元送比基尼辣妹服務」的活動，吸引大批男客人前來加油消費，然而1天後就因為有違社會良好風氣，而被迫停止了。

根據陸媒報導，大陸廣西貴港一間能源加油站在本月1日當天請來了一群畫著濃妝、身材火辣的比基尼辣妹到現場助陣，希望藉此來促進客人消費，而加油站的員工也都相當熱情地不斷喊著：「多付1元（人民幣，約新台幣4.23元），就能獲得美女服務」，替這次的促銷活動助威，而比基尼辣妹則負責遞送禮品，若是客人想和她們拍照也都沒問題。消息傳開後果真也吸引了大批男客人來到該間加油站，不過同時也引起許多人批評，認為這樣的手段過於低俗：「惡俗無下限」、「拿女性的身體進行行銷，這是有多惡俗！」、「這是什麼低俗促銷方式…」。

根據桂林市商務局指出，這個比基尼辣妹促銷的活動因為有違社會良好風氣，已經在2日遭到停止，而且為了避免類似事件再次發生，他們也特地頒布《桂平市商務局關於進一步規範企業促銷行為的緊急通知》，規範當地業者的經營行為。