古代日本對於中華文化十分景仰，自古以來就曾多次派人來華學習，沒想到到了宋代，竟還熱衷「肉體交流」，無數的日本女子湧入中原，主動獻身宋朝美男子，甚至以此為榮，目的其實是為了「借種」，藉此施行「人種改良」進化。

據宋人筆下的《清波雜誌》記載：「倭國（日本）一舟飄泊在（宋）境上，一行凡三、二十人。（日本）婦女悉被發，遇中州（中國）人至，擇端麗者以薦寢，名『度種』」。這段文字說的就是，宋朝時日本婦女飄洋過海來到中原，遇到端莊美貌的男子便主動獻身，目的是為了生下後代，替祖國進行人種改良。

至於為何當時的日本會將本國美女獻給宋朝男子，並以此為榮呢？這是因為在兩宋統治的300餘年中，其經濟、文化水準達到頂峰，在當時的蠻夷眼中，被視為天國，因此鄰近國家紛紛前來「借種」，用以改良人種。

事實上，日本借種文化早已成為了傳統，二戰結束後，淪為戰敗國的日本，因為大量男丁戰死沙場，全國男女比例失衡，加上50萬美軍進駐日本，日本當局除了有意討好美軍，且戰後急需人口增長，主動安排女子慰安，混血兒比例因此逐漸上升，日本平均身高更是暴風式增長。