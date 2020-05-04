出門在外難免會因為疏忽而漏帶鑰匙，因此需要鎖匠到府幫忙解鎖，對此就有網友好奇，隨著電子鎖盛行，「鎖匠是否會成為下一個消失的行業？」貼文一出隨即掀起熱議，不過就有內行人點破關鍵，直言「鎖匠只會越收費越高！」

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「看到最近就算是不太高級的社區，門鎖也開始用電子密碼鎖，常常都沒有鑰匙出場…」讓他不禁好奇，「有沒有鎖匠下一個就要淡出時代舞台的八卦？拜託有看到這篇文的鎖匠師傅回回我！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「不會！只是鎖匠要學新技能，像電子鎖之類，如果沒有學新，等著被淘汰」、「傳統產業慢慢消失或轉型很正常啊，就看你撐不撐得下去而已」、「鎖匠應該會更賺，因為傳統鎖不容易壞」、「台灣很難，很多人都不信任電子鎖」、「電子鎖賺爆」、「換電子鎖工錢不是錢嗎？故障重啟不了也要手動開鎖，鎖匠只會越收費越高」。

另外也有內行人點出關鍵「電子鎖裡面也是鎖頭」、「電子鎖原理還不是一樣！只是改成電動轉鎖芯」、「電子鎖把外殼打開，鎖匠還是能解鎖啊，內部構造還是一樣，可能更簡單」。

另外也有人透露「當兵在做鎖匠的同梯跟我說，他兩種都做，但最安全的絕對是傳統鎖不會是電子鎖」、「朋友鎖匠賺爽爽，早上7點跑步，晚上7點跑步，生活超規律。深夜有人CALL開鎖就是加價，最近在賣指紋鎖套餐賣到缺貨，汽車晶片鎖拷貝也好賺，進口車原廠KEYLESS一個都要破萬」。