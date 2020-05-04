不想做「下流老人」，但我們可能正在變成「下級國民」！「是下級國民自己不夠努力，不想承擔責任！」「打拚了一輩子也沒有用，能獲得幸福人生的只有上級國民！」這個世界正在被「上級國民」牢牢掌握，「下級國民」一輩子難翻身。

「上級國民／下級國民」之分，是靠個人努力也徒勞無功的冷酷自然法則。

一旦落入下級國民的境地，就會一直是「下級國民」到老死。能獲得幸福人生的只有「上級國民」而已。

「上級國民」這個名詞最早出現在2015年東京奧運會徽爭議的脈絡下。當時，有人指出著名的平面設計師設計的會徽酷似國外劇場的商標。接著，其過去的作品也被爆疑似抄襲，衍生出嚴重的社會問題。當時，身為日本平面設計界泰斗，也是選出有問題會徽的審查委員長表示：「設計師的解釋說服了專家，但一般國民難以理解。很遺憾，那並不容易懂。」這番言論很快便傳開了。

審查委員長的言論，大有「外行人不該反批專家」的意味。這種輕視一般國民的態度遭到大家批判，與「一般國民」成對比的「上級國民」一詞也迅速廣傳（引自ニコニコ大百科的「上級國民」項目）。

這個詞最初只是網路用語，表示「專家／非專家」之別，但不知何時開始，漸漸廣為大眾使用，而池袋車禍事件則是爆發「日本社會是由上級國民支配」「我們下級國民單方面被剝削」怨恨的燃點。

專欄作家Kazuyuki Obata評論令和改年號的十天連假一事時，在推特寫出下列句子：

「（到羽田機場的）單軌電車上都是要去度假的上級國民大人」

「只有三成的全體國民真正擁有十天連假。能這麼輕鬆過活的，只有上級國民吧」

「十天連假這種事是上級國民大人的活動；下級國民要義務勞動（抖）」

「薪水總額十五萬日圓，一週工作六天，一個月工作二十五天，盂蘭盆會或新年也要工作，簡直如同奴隸。嚴苛的公務員、在NHK任職的上級國民們大概無法理解吧」

「下次轉世不要當人，當蟬比較好。這樣，還可能當不上上級國民」

擅於帶領讀者思辨的超級暢銷作家橘玲，從日本話題事件切入，引導大家從更大的思考框架，看見「上級國民／下級國民」的撕裂，如何形成了衝擊各國的共同問題。橘玲生動爬梳這個殘酷現況的形成脈絡，提出讓每個人都有機會跳出社會體制束縛、扭轉人生的終極解方。在這「個人努力」看似已變得無用的世界，他帶領我們從思考中找到力量，奪回人生的主導權，避免可能陷落為「下級國民」的命運！