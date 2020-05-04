有不少人放假的時候都很喜歡四處去旅遊，看看不同於平常生活的風景，不過除了景點漂亮、美食好吃以外，飯店的舒適度也是旅行當中相當重要的一環，不過你有發現嗎？不管是國內還是國外，有許多飯店都會在單人床上擺放2個枕頭，你知道這是為什麼嗎？

事實上，每位客人對於寢具的需求和要求都有所差異，因此為了因應客人所需，飯店業者就會放上大小、軟硬或是高低不同的枕頭，以供給客人在睡覺時可以做選擇，再者有些人睡覺可能習慣多用一個枕頭來墊在腰下，或是直接抱著枕頭睡覺，這樣事前準備好2個枕頭就可以提高客人住房的舒適程度；再者這樣也可以大大減少服務人員的工作量，不用經常穿梭在各個房間之中只為了幫忙更換枕頭。

此外，有些朋友或是情侶可能為了節省經費、維持感情甜蜜，就會選擇擠在一張單人床上面睡，這時擺放2個枕頭就可以避免2人必須擠在一起睡覺，或是有1人沒辦法使用枕頭的窘境。