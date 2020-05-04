日漸分化的社會，究竟是誰在危言聳聽？《寄生上流》揭露的殘酷現實，已開始衝擊你我的未來。無論你自認是「上級」或「下級」，當社會愈來愈撕裂，所有人都將一起變得不幸福！

日本著名政論家橘玲在最新著作《上級國民／下級國民》一書中，從日本話題事件切入，引導我們從更大的思考框架，看見「上級國民／下級國民」的撕裂，如何形成了衝擊各國的共同問題，也是驅動世界變局的關鍵：川普當選、英國脫歐、法國黃背心運動、日本與韓國隨機殺人事件……是什麼讓社會的中間階層漸漸崩解？當世界更加富裕，竟開始有人被剝奪了一切？為什麼無論身處「上級」或「下級」，所有人都將一起變得愈來愈不幸福？

【精選書摘】

二○一九年四月，在日本東京池袋地區的斑馬線上發生了汽車暴衝事件，一個八十七歲的男性駕駛撞上三十一歲的婦女及其三歲女兒，兩人雙亡，此事引起輿論譁然，網路上充斥「上級國民／下級國民」的奇妙用詞。

車禍肇事者曾任高官，離開官職後，還擔任業界行會會長與大型機械廠商董事，二○一五年獲頒給資深公務員的「瑞寶重光章」勳章。此交通事故發生兩天後，神戶市營公車也釀成兩人死亡的車禍，司機被依現行犯逮捕。大眾紛紛猜測，「池袋車禍肇事者不但未遭逮捕，大眾媒體報導時，還在他的名字後加上『先生』，一定是因為他是『上級國民』」「神戶公車司機因為是『下級國民』才會被捕」。

如媒體報導所述，池袋車禍肇事者未被逮捕，是因為他年事已高，又骨折住院；媒體在他的名字後加上「先生」，是因為「嫌犯」這個詞只用在被逮捕或被通緝的人身上；不過，這種「說法」完全說服不了眾人。

二○一九年五月，川崎市一名五十一歲的無業男子，攻擊上學途中的小學生。四天後，一位曾任農林水產事務次長的男性，在家中刺死了四十四歲的長子。這個長子平時就會對父母暴力相向，案發當日，隔壁區立小學舉辦運動會，他為噪音所擾，大發雷霆，說出「我要殺掉他們」之類的話。父親聽見，便斷然殺了兒子，他在供詞中表示：「不能讓他把憤怒的矛頭指向那些孩子。」

網路上有許多發言對此多表困惑，因為鄉民認為，這位父親做官做到事務次長，已達事業高峰，屬於「上級國民」；但繭居家中的無業長子卻是「下級國民」。

全世界（以已開發國家為主）是在何種背景之下，逐漸發生「上級國民／下級國民」之區別。美國選出川普總統、英國的脫歐、法國的黃背心運動等撼動歐美社會的事件，每件都是「下級國民」對「上級國民」發起的抗議。「白人」或「男性」一直以來被視為社會主流，但此核心已產生極深裂痕，社會因而大幅動盪。

為何全世界都發生同樣的現象？我認為是因為「知識社會化、自由化與全球化」的巨大浪潮所致。這股潮流使整個世界變富裕，但相反地，並未為所有人帶來幸福，甚至造成已開發國家的主流白人男性斷裂為「上級國民／下級國民」。

「現代」因工業革命（知識革命）而完成，而這段「進化」是不可逆的過程。痛批踐踏「立憲主義」的政權、宣稱是「全球主義的陰謀」、引發貿易戰爭、中央銀行反覆印鈔，都無法停止「貧富差距擴大」的現象。

那豈不表示全無希望了嗎？

事實並非如此。社會無法解決的問題，有可能靠個人的力量解決。

若能知道我們生活在什麼樣的社會、這個社會發生了什麼事，並能預測今後世界會變成什麼樣子（達到相當的準確度），對於自己與家人的生存、獲得幸福人生，必然大有助益。

（本文摘自《上級國民／下級國民》/先覺出版社 提供）