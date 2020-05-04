台灣可以說是「手搖飲的天堂」，各式飲品在手搖飲店或是便利商店中都可以看見，而珍珠奶茶又是其中最為出名，名聲遠播國際的「台灣之光」。不過，最近有網友就提出異議，認為珍珠奶茶並不是台灣的國民飲料，而其他內行網友也紛紛點出了台灣人最常喝的4種飲料。

這名網友在PTT上發文，指出日本的國民飲料就是每次在日劇或是動漫都會出現的麥茶，一年四季只要喝到冰冰涼涼的麥茶就會有一種全身舒暢的感覺，而且熱量極低還不含咖啡因，可以說是相當完美的飲品；不過這也讓PO主對於台灣的國民飲料非常好奇，他認為珍珠奶茶雖然出名，但卻不是每個台灣人都愛喝，普及率也不像日本的麥茶一樣幾乎家家戶戶都會準備，於是好奇地詢問是否有其他的答案。

此文一出，立刻就引起網友們熱議，其中最多人提名的便是「大冰奶」、「沙士」、「豆漿」、「冬瓜茶」，「豆漿吧」、「早餐店奶茶，不服來辯」、「絕對大冰奶，用生命在喝」、「代表性珍奶、傳統上冬瓜茶、獨特性沙士」；但也有人認為珍奶就是名副其實的台灣國民飲料，「人人愛喝的應該沒有吧」、「沒有，如果你覺得奶茶不算的話」、「至少8成愛喝你還不算？」。