青春期的成長發育，除了心靈上的改變以外，生理上也會有著明顯的變化，有些女孩子可能會因為發育太過良好而感到難為情，甚至有些自卑，越南一名正妹也是如此，因為豐滿的身材而經常受人注目讓她相當不適應，不過在自己的心態調適下，終於能自信大方地秀出傲人的身材。

根據越南媒體報導，這名正妹叫做Phan Thị Bảo Trân，出生於2002年，如今還只是一名高三生，但她憑藉著清純可愛的臉蛋以及豐滿傲人的身材曲線，在網路上成為了小有名氣的網紅，經常會在社群平台中分享自己的外拍、自拍照片。不過Phan Thị Bảo Trân並不是一開始就對自己這麼有自信，她的外貌和身材從3年前開始有了巨大的變化，每當她穿著奧黛制服時，總是會聽見別人對自己的議論，甚至在社群平台上傳照片時，還會收到冒犯粗魯的留言，這一切都讓她開始不敢與人交談，害怕會因此受到審視與非議。

於是，Phan Thị Bảo Trân透過忙碌的生活瑣事來讓自己轉移注意力，培養了像是看書、聽音樂、看電影等興趣，而她也逐漸習慣了受人注目的生活，將之轉變成認真努力做各種事情的動力。如今Phan Thị Bảo Trân已經變得相當有自信，不僅懂得穿著適合自己的服裝，就連面對鏡頭也不再感到畏懼，甚至因此收到了許多擔任模特兒的邀約，成為克服了心理障礙、煥然一新的自己。