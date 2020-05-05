舞蹈名師KIMIKO今年1月底在IG宣布答應男友王家玄求婚，之後更經常透過社群媒體大方放閃，分享2人甜蜜的日常。日前KIMIKO接受訪問時，透露第一次和王家玄見面時竟然慘遭對方拒絕。

在 Instagram 查看這則貼文 KIMIKO（@dancekimiko）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 20 日 下午 10:42 張貼

舞蹈名師KIMIKO除了擔任許多藝人、名人的老師之外，也經常在螢光幕前出現，亮眼的外型加上得體談吐讓她深受觀眾朋友喜愛。日前她接受三立新聞的訪問，還原2人第一次見面的場景，表示因為希望和大學產學合作，準備了簡報到學校和當時運動藝術學的教授王家玄提案，沒想到對方竟然回一句「我們學校不隨便接受合作」嚴厲拒絕，讓KIMIKO內心很受傷。之後2人又再次結緣，在趙傳演唱會的幕後工作共事，經過長時間的相處漸漸滋生愛苗，交往5個月後王教授就下跪求婚。

在 Instagram 查看這則貼文 KIMIKO（@dancekimiko）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 7 日 上午 4:14 張貼

準未婚夫王家玄貼心又浪漫，將KIMIKO照顧得無微不至，甚至連她退休後的生活都考慮到，讓KIMIKO非常感動，在IG上甜喊他就是她找尋許久的「善良肩膀」。也表示2人對感情的共同目標是「如果有幸能成為某人深愛的對象，不要把别人的付出視為理所當然的存在，如果有天不能再深愛，好好處理，盡全力不要讓任何人難堪」。