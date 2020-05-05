有人在野外發現2隻獅子正在攻擊穿山甲，卻對他背上的鱗片沒轍。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

「弱肉強食」、「適者生存」是自然界的不變法則，我們也經常在野外看見動物們捕食獵物的驚險場面。國外就有人在深夜發現2頭獅子正在啃咬某球狀物，鏡頭拉近一看才發現似乎是一隻穿山甲，雖然身處險境，卻靠著靈敏的反應逃過一劫。

獅子被稱為「萬獸之王」，兇猛的形象深植人心，也令其他動物畏懼。日前有動物學家在深夜進入肯亞著名的野生動物禁獵區「馬賽馬拉國家保護區」〈Maasai Mara〉，竟意外遇見2頭正在草叢中啃咬、把玩某物的獅子。用專業的夜視鏡頭拉近一看，才發現該物體的真實身份竟然是一隻穿山甲，只見牠努力的將身子捲起來保護自己，背上堅硬的鱗片讓咬合力高達4450牛頓的猛獅也拿牠沒轍，只好無奈離去。因為穿山甲非常罕見，難得的機會也讓動物學家興奮直呼「太幸運了！」並在獅子離開後在旁邊等待穿山甲展開身體，最後他們注意到車子發動的聲音能讓穿山甲感到有安全感，便發動引擎成功讓穿山甲微微「露臉」。

據了解，穿山甲是目前全世界最常被走私買賣的哺乳類動物，所有的穿山甲種類都在世界自然保護聯盟〈IUCN〉的瀕危物種紅色名錄上。因為傳統中藥相信穿山甲的鱗片據有活血通經或產婦下乳等的藥用之效，因此在非洲及亞洲均被廣泛獵殺，還有部分地區會當野味食用。但經過研究發現，主要成份並沒有什麼特別之處，只是和人類指甲成份相近，同為角質，而且不良業者在捕獵過程中為方便運送，會為穿山甲注射各類型的鎮定劑、興奮劑及重金屬，以便在販售時能維持賣相，讓許多食用的人士肝腎功能受損。