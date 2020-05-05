近日，北韓領導人金正恩的生死之謎成為全世界人所關心的焦點之一，神秘消失的幾天時間引起熱議，不過本月1日他現身出席順天磷肥工廠竣工典禮，又再度出現在螢光幕前。沒想到日本一名女童在新聞畫面上看見了金正恩，竟對他喊出了「爸爸」，讓一旁的父親本尊臉都綠了。

這名爸爸在推特「@yonaguni_color」上分享了一段影片，當時電視新聞中正播放著金正恩的相關畫面，他正微笑地朝著台下揮手，而一旁推主的女兒看見後，激動地走近了電視也跟著揮了一下手，隨後便指著畫面喊出「爸爸」，這一幕讓本尊爸爸相當哭笑不得，只能糾正：「才不是爸爸啦！」。事後，他也在留言處分享了自己與女兒的合照，更無奈地表示：「只要是戴眼鏡的胖子，都會被她認作爸爸」。

不過有許多網友看到照片後都覺得推主確實和金正恩有著極其相似的氛圍，同時也被女兒可愛的模樣給逗笑了，甚至有不少苦主爸爸也出面分享類似的經驗，「原來將軍您來日本啦～」、「真是抱歉，但我實在忍不住笑了」、「我兒子也說了一樣的話，結果一抬頭看見了佛地魔…」。