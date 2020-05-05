完顏亮（海陵王）是金朝的第四代皇帝，雖然他自幼就相當聰穎，有著極高的文學造詣，然而內心卻隱藏著嗜殺成性、殘暴荒淫的恐怖性格，元朝官修正史《金史》更是記載著：「海陵智足以拒諫，言足以飾非。欲爲君則弒其君，欲伐國則弒其母，欲奪人之妻則使之殺其夫」，可見其為達目的不擇手段的凶狠。

而他的宮廷生活更是被用「荒淫」所形容，完顏亮曾說過自己的3項志願，其中一項就是「得天下絕色而妻之」，只要長得好看、符合他的條件，不管對方的身分為何都會被強制留於後宮，其中就包含了堂姊妹、叔母、外甥女、弟媳等和他具有血緣倫理關係的女性。

不過荒淫無度的完顏亮也非常擔心自己會被「戴綠帽」，因此對於後宮的要求相當嚴苛，他不允許任何除了他以外的男性出入，就連負責勞役的太監都不能任用，所以在他的後宮中，所有事物都幾乎是由宮女完成，若是碰上不得不需要男性幫忙的工作，也會先將嬪妃移至別處，待男性全數離開才會讓嬪妃們回到後宮中；但就算後宮中沒有任何男性，完顏亮仍不放心，平時不允許嬪妃之間來往，如果真有要事必須出門，就得4人以上結伴同行，行動相當不自由。

然而這些規矩卻沒有辦法真正規範住嬪妃們，像是貴妃唐括定哥失寵後，難耐宮中寂寞便將過去就曾有染的家奴閻乞兒以女裝運進宮中通姦，但最後遭人通報，兩人皆被完顏亮處死。