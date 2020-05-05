有著「殺人蜂（murder hornet）」之稱的大虎頭蜂生性兇猛，平時千萬不要惹到牠們，否則將會有致命的危險。最近，網路上就流傳著一段駭人的影片，一隻老鼠遭到大虎頭蜂的攻擊，在地上不斷掙扎想要擺脫，然而最終卻還是不幸慘死，畫面讓人相當震撼。

(影片來源/YouTube/A for Audri/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，這段影片的拍攝時間與地點都是未知，但卻可以從中一探大虎頭蜂的恐怖，在畫面中一隻老鼠遭到大虎頭蜂的攻擊，牠不斷地試圖用腳想要將之踹開，然而卻都無濟於事，大虎頭蜂仍緊緊黏在牠的身上，並用螫刺注入了毒液，只見老鼠不久後便開始抽搐，最終虎頭蜂飛離牠的身上，而牠也躺在地板上奄奄一息，整個纏鬥的過程僅花費不到1分鐘的時間。

據悉，這種大虎頭蜂分布於亞洲東部以及東南部的溫帶和亞熱帶地區，是亞洲地區最危險的昆蟲之一，在過去也曾發生過不少人類遭到大虎頭蜂攻擊致死的事件，其中最為出名的就是在1985年的陳益興老師事件，他為了保護學生不受攻擊而殉職，還有2名學生也在此事件中不幸罹難，然而去年12月，美國華盛頓州也首度發現了大虎頭蜂的身影，讓許多專家學者都備感擔憂。