那些被追捧的古人，在暨定的形象之下，還有哪些不同的姿態、不同的「潮」，廣大年輕學子、教師最喜愛的中學名師宋怡慧，結合多年教學經驗、專業國學知識及風趣生動的文筆，引領我們一探古代名人的生命流轉、處世風範，幫助我們增進爆表的求知信心，學習滿滿的生存智慧，內容從孔子、司馬遷、蒲松齡到蘇東坡等12位最潮的古人物、12篇最潮的生命故事，並以十二星座與這些人物性格的對照閱讀，一次擁有兼具知識與趣味的人文學習。

【精彩書摘】

●星座分析／金牛座的你會愛上這樣的司馬遷？

生於史學世家的司馬遷，不只行事謹慎，思慮周全，從拜師學史到壯遊全國，都在執行人生的重要清單。一生只做一件事，從繼父職至五十六歲，歷十八年之久，把完成《史記》當做一生懸命，再怎樣艱辛，也要完成父親臨死前的遺願，扛起史官跨時代的重責大任。《史記》是體大思精、前無古人的紀傳體史著，橫亙三千年的史事，獨創的「太史公曰」，延續春秋筆法的特色，它藉褒貶人物或歷史事件，承襲史官秉筆直書的傳統，都在他手上完成了。若沒有刻苦耐勞、耐力過人的恆毅力支持，怎能走到看不到盡頭的終點。

再從李陵的事件來看，他堅持己見為李陵辯解卻獲死罪的始末，讓把你當朋友了，就永遠不會出賣你的金牛座都快掉淚了。李陵無罪就是無罪，不管漢武帝和群臣的心情風向球，就真的太對金牛座的胃口了，司馬遷說他該說的，做他該做的，表面刻板強硬，實是暖心靠譜，這讓一向腳踏實地、堅持到底、重視家庭、擇善固執的傻氣金牛座，一遇到有個性的司馬遷就黏住了，這完全就是他們會跟風的典型呀！

●在世界的喧囂之外——安靜做自己的司馬遷

司馬遷（前一四五或前一三五～前八七？），字子長，西漢夏陽（今陝西韓城，一說山西河津）人，他的嘔心瀝血之作《史記》，被魯迅譽為「史家之絕唱，無韻之離騷」，司馬遷是典型「生前低調，死後出名」的歷史名人。無聲的他，在喧囂嘈雜的歲月，堅持守護「定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得」的人生哲學，後人頌揚的史聖，到底是用什麼心情寫下中國綿亙三千年的歷史大作？

逐利紛亂的俗世，司馬遷堅持高潔的情操，面對宮刑的恥辱，仍一筆一墨地寫下他心中的真英雄―伯夷、叔齊的身影；屈原、孔丘、荊軻的氣度。司馬遷把自己的心境也投射到書寫中，這些令人激昂的豪傑，都有司馬遷執著寧謐、堅忍不拔的影子。

司馬遷每受一次的屈辱，就有人勸他放棄吧，放棄吧。他仍然挺直了腰桿，站好了位置，為了實現自己生命的價值，不顧他人譏諷嘲笑，始終真心不渝地守著他對父親的承諾。傾盡所有，只想寫完一本書， 即便失去一切，就是要寫完《史記》，這個人很傻，卻傻得讓人想奔向前擁抱，一個知識分子最動人的傻勁，卻引起無數人內心鏗然的共鳴。

●司馬遷的師傅都很牛逼

司馬遷第一個學習的師傅就是爸爸司馬談，這個在長安做太史令的史官，是一個聲名遠播的大學問家，不僅常置身在當時的國家圖書館中，閱讀大量的古籍，自家藏書更是汗牛充棟。

司馬家族從周代就開始擔任史官工作，如何當個好的史官，可謂是世代傳承的使命。司馬談曾受教於三大名師「學天官於唐都，受《易》於楊何，習道論於黃子」，因此，天象觀測與曆法、周易、道莊都難不倒他。司馬談博學多聞、熱愛學習，展現對史官具有高度的工作熱忱。太史令不治民，這個看似無實權的職位，卻是掌管國家典籍和天文曆法的官員，更是保存國家文化與史實最重要的關鍵人物。

司馬遷從小在父親的家學薰陶下，史官完美的形象烙印在司馬遷心底。父親是個上知天文，下知地理的人，說起民間傳聞，更是觸動司馬遷對文學、史學的求知欲。年少的他，在父親的耳濡目染下常常把自己聽到的傳聞，說給鄉里同伴聽，充滿歷史況味的神祕故事，都讓同行者聽得津津有味、欲罷不能。

司馬談有投資家的眼光，他立志要寫出一本跨世代的史書，因此，除了靠自己力挺，還要有計畫、有目標地栽培自己的兒子。他思想先進也時髦，早有培養出接班人的念頭，他請來當時最牛逼的名儒孔安國、董仲舒，讓兩位名聲響噹噹的大師教司馬遷做學問。兩位先生人品高、學問好，孔安國開創古文經學，董仲舒提出「罷黜百家獨尊儒術」、「三綱五常」，是漢代文壇巨擘。孔安國為司馬遷打下古文寫作的基石，董仲舒教導司馬遷《春秋》的內蘊，不僅讓司馬遷開展知識的眼界，更帶給司馬遷端正思想與君子人格的奠基。司馬談栽培兒子的用心良苦，不只傳遞公正耿直、眼光精準的身教，也期待未來兒子能克紹箕裘，繼承史官之業。

●最早的「Gap Year」青年壯遊行

司馬談對司馬遷的史觀養成記，不只要他讀萬卷書也要他行萬里路。父親知道，要讓司馬遷成為中國歷史上無人能比擬的史官，對他的教養就要不一樣。身為高階史官後代，司馬談先讓司馬遷實現「Gap Year 壯遊」。一個人對世界的了解，無非有兩個來源：一個是直接經驗，一個是間接經驗。讀書是讓他理解世界的樣貌，因此，司馬遷年十歲就能背誦古書，透過讀書長期累積豐富的知識，無論是《春秋》、《尚書》、《左傳》、《國語》等，都是他琅琅上口的，但要成為出類拔萃的太史令，只有間接經驗仍無法撐起司馬遷史家的高度與亮度。

如何讓司馬遷獲取直接經驗？最快的方式，就是讓他去壯遊天下。司馬談送給弱冠之年司馬遷的生日禮物，就是讓他真實地大江南北走一回。他告訴司馬遷，你不只要玩得有深度，還要帶回寫史的任務：從遊歷的過程獲取當地人口口相傳的故事，最重要的是，驗證書中知識的真偽。哥的「背包客Online」不是到風景景點自拍上傳，炫富討讚數，他所遊歷的足跡，都是他完成史記的素材，哥用心觀察歷史留下的可考細節、認識大人物的後代子孫，找到更足以採信的史實，邊走邊了解當地的風土民情，結交不少民間友人，接觸廣大庶民的經濟生活，體會到社會百姓的思想、感情、想望，對未來自己完成史記有極大的幫助。

司馬談要司馬遷透過「Gap Year」的經歷，真正體會一個史官的價值，從壯遊中自我追尋，也找到寫史的意義，哥不只沒有浪費闊氣爸爸給錢的信任，他「三十而南遊江、淮，上會稽，探禹穴，闚九嶷，浮於沅、湘；北涉汶、泗，講業齊魯之都，觀孔子之遺風，鄉射鄒嶧；戹困鄱、薛、彭城，過梁、楚以歸」。意思是：司馬遷成年儀式是全國走一回，繞一遍的深度之旅，不只是南游江淮地區，還登會稽山，甚至探察禹穴，也觀覽九嶷山，泛舟於沅水、湘水之上；接著，北渡汶水、泗水，在齊、魯兩地的都會研究學問，並為了考察孔子的遺風，在鄒縣、嶧山行鄉射之禮；他走歷於鄱、薛、彭城時，遭逢苦難試煉，經過梁、楚之地，最後回到家鄉。

這次gap year的生活，讓他在孔子家鄉鄒魯尋找素王留下的遺蹟，明白平民教育改革的意義，也在汩羅江邊緬懷屈原為國為家愁悶的真摯情感，以及不被重用的憂鬱，更在楚漢相爭的古戰場憑弔英雄豪傑，如今多是黃土一培，抑或是無人聞問的灰飛湮滅；到姑蘇眺望范蠡泛舟的五湖風光；到淮陰訪查韓信的發跡故事；到豐沛探查劉邦、蕭何的故鄉，探看一代英雄的發跡；到楚地訪看春申君的宮殿遺址，春秋公子養世的風範充於胸臆；到薛地考察孟嘗君的封邑，多少人生起伏都在念頭之間︙︙前人留下的點點滴滴，在遍布的足踏中，他明白孔子說的，史官重於史德，如何還原歷史真實，如何給予賢士一個定位，都是自己未來寫史的核心價值。

這次的出走，促使司馬遷大量積累知識，開拓視野胸襟，更看出司馬談對兒子成為一代史官的培育不只是用盡心力，也是下了重資血本的育史計畫。

圖/《國學潮人誌，古人超有料》/麥田出版 提供

(本文摘自/《國學潮人誌，古人超有料》/麥田出版)