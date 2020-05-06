若發生車禍事件，車主頂多賠償維修費用，但沒想到有人竟是直接買下對方的車。大陸廣西南寧一名奧迪車主，日前追撞一輛日產汽車NISSAN，肇事車主竟當場霸氣的買下車，並一口氣匯給對方4.1萬人民幣(約17.2萬新台幣)，讓不少人直呼「有錢就是任性！」。

根據《看看新聞》報導，廣西南寧公安交警特勤大隊聯合八大隊於4月24日晚間，在江北大道相思湖路口對一輛白色奧迪車進行臨檢，豈料車主竟加速闖紅燈離開，期間甚至撞壞警用設施，警方調閱監視器找人，27日於南寧大學東路上一間汽修廠發現，但奇怪的是，不僅一輛奧迪送來車廠維修，還有另一輛日產汽車NISSAN。

奧迪車主在24日駛離後，隔日上午又與日產汽車NISSAN車主發生碰撞，為了避免警方調查，兩人便私下解決，奧迪車主甚至當場花了4.1萬人民幣(約17.2萬新台幣)買下NISSAN，而NISSAN車主透露，奧迪車主當時霸氣的說「可以私了就私了，他還問我，你這輛車多少錢，我說4萬1，他就直接用支付寶給我錢，把車買下來了」。

而4月27日奧迪車主便送自車與剛買下的NISSAN送修，而警方聯繫奧迪車主，對方卻指當晚並非他駕車，之後另一名盧姓男子主動投案，但警方進一步調查，發現此人只是幫忙頂罪，才知當天開車者是另一名黃姓男子，最終其被依阻礙執行職務、無駕駛證2項違規行為，被處罰款1700元、行政拘留15日，而涉案車輛已被暫扣。