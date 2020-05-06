老鼠闖進家中覓食，肯定讓人非常困擾，有人捕到老鼠不忍心殺死，會選擇將其放生。美國明尼蘇達州一名父親，日前在家中捕到一隻老鼠，兒子還一度想將其作為寵物飼養，為了藉機教育孩子，因此他便告知，將老鼠放回大自然才是最好選擇，沒想到老鼠奔出後，不到10秒就慘被老鷹吃下肚，讓父子倆看傻眼。

I used one of those humane traps because I'm a humane guy. Did not turn out so well in the end... pic.twitter.com/ScRwBvpwiu — John Hayden (@johnhaydenmpls) May 1, 2020

明尼亞波利斯市（Minneapolis）一名父親海登（John Hayden），由於1歲女兒吃東西時，經常不小心將食物屑落在地上，吸引老鼠進屋覓食，因此他日前設下陷阱，以人道的捕捉方法逮到一隻老鼠，6歲兒子知道後，一直希望可以養牠，海登則解釋，老鼠應該生活在大自然，這才是對牠最好的選擇。

上周五（1日）海登便與兒子，一起在空地上野放，只見老鼠一開始還不敢出來，好不容易衝出瓶子後，不斷的向前狂奔，豈料下一秒竟飛下一隻老鷹，飛撲到老鼠身上，最終老鼠成為老鷹的食物，讓海登看得倒抽一口氣，而6歲兒子目擊全程，忍不住放聲大哭，而海登也趕緊解釋，老鷹也需要覓食，才會捕捉老鼠。

事後，海登的6歲兒子仍不斷咒罵老鷹，讓他哭笑不得。此段影片吸引326萬人觀看，不少網友得知後，紛紛表示「我們之前也是，將毛毛蟲養成蝴蝶後，兒子開心的野放，隔天卻發生一場屠殺，蝴蝶晚上睡覺時，被不睡覺的蜥蜴殺光」、「這也能讓小孩子提前知道，大自然的生存法則」，也有人建議，欲放小動物應找較為隱蔽的地方。