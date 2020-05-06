泰國有不少超顏值正妹，總把人迷的神魂顛倒，而其中也有不少變性人，儘管生理曾為男性，但外表卻比女人還嬌媚，也經常讓男人拜倒在石榴裙下。泰國4年前有一名正妹，出現在徵兵抽籤現場，由於外型亮眼引發轟動，甚至還有人認為她神似台灣女星「吳亞馨」，如今她的現況也曝光。

在 Instagram 查看這則貼文 Kittamuk Pinnarong Sbookiie（@sbookiiepnr）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 15 日 上午 10:46 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Kittamuk Pinnarong Sbookiie（@sbookiiepnr）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 18 日 上午 3:55 張貼

現年25歲的Kittamuk Pinnarong暱稱為Kitty，來自春武里市，畢業於曼谷大學(Bangkok University)，在2016年4月徵兵季時，出現於抽籤體檢現場，由於她長相甜美，因此吸引眾人注意，甚至還被採訪，更被評選為「2016年度最正變性人」。

在 Instagram 查看這則貼文 Kittamuk Pinnarong Sbookiie（@sbookiiepnr）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 8 日 上午 12:55 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Kittamuk Pinnarong Sbookiie（@sbookiiepnr）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 28 日 上午 7:04 張貼

Kitty意外爆紅後，還參加泰國變性人界知名的「蒂芬妮環球小姐(Miss Tiffany's Universe)」選美比賽，雖然當時落選，輸給另一名變性正妹Rinrada Thurapan，但她並沒有因此失意，反而轉當美妝網紅，教授化妝技巧與推銷保養、彩妝品，如今更創立網路服飾店，如今事隔4年，Kitty模樣仍非常漂亮，臉書上也擁有近16萬人追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 Kittamuk Pinnarong Sbookiie（@sbookiiepnr）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 26 日 上午 9:33 張貼