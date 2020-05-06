大樂透頭獎昨(5)日開出，獎落台中1人獨得9.3億元，讓不少人好生羨慕。越南有一名養豬農，經常工作到凌晨1、2點，2016年因中了彩券「920億越南盾」（約新台幣1.17億元）爆富，如今事隔3年多，他的現況也再次引發討論。
綜合越媒報導，阮國泰(Nguyen Quoc Thai)一家原本以養豬為生，他每天都忙到凌晨才回家，生活相當辛苦，2016年10月幸運中得920億越南盾，讓他的人生徹底改變。一夕變富翁的他並沒有開始揮霍，而是做起了投資打算，取出40億越南盾（約新台幣509萬），在原本的家附近買地蓋房，並併購周圍的房子，再將它們出租出去。
每一個月都能收到房租、利息，總收入多達1億越南盾(新台幣12.7萬元)，有時會用來購買摩托車等，而阮國泰也為小孩蓋房，孩子們還開設麵條、烤肉等相關商店，儘管他口袋很深，但他仍是閒不下來，每天一定會照顧花園、養魚及養豬，比之前的生活過得好很多，其中最大的改變，還有他的體重，中獎前為68公斤，如今胖到79公斤。
儘管獎金帶來了好處，但也伴隨著困擾，阮國泰憶述，領獎時擔心被認出，所以還戴著口罩取錢，但第二天還是被發現，之後將近2個月的時間，家門口都會出現300至500人，堵到他根本無法回家，就連睡覺也無法好好睡，最終只好請警方到場協助，當時他至少發出20億越南盾（約新台幣255萬），為了躲避風波，甚至躲到林同省一個月後才回家，最終只剩10幾個人來討錢。
文章來源：vietnambiz
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