在希臘神話中，雙頭蛇是女性的保護神，可以保佑女性幸福、美滿、安全，而在東方的傳統思維中，雙頭蛇則有著不幸的象徵。然而，這種只存在於神話或文學作品中的生物真的存在嗎？2018年時尼泊爾就真的有居民捕捉到了雙頭蛇，只不過牠們在野外可以成功存活的機會非常的小。

根據《全球之聲》報導，儘管在加德滿都谷地（Kathmandu Valley）的廟宇或噴水池上經常可以看見蛇的圖像或雕塑，然而真實的雙頭蛇卻是非常罕見的，據悉雙頭蛇在尼泊爾出現的紀錄也僅有3例，而2018年10月所發現的那條帶狀庫克里雙頭蛇（banded kukri snake）不久後便由警方交給奇特旺國家公園（Chitwan National Park）的護林員，並將之放生到大自然中。

專家指出，雙頭蛇誕生的原因有很多種，像是胚胎分裂不完全或是環境等因素所造成，在野生中只有10萬分之一的蛇會發生這種變異，人工培育也僅有萬分之一。而且一條蛇擁有兩顆頭，自然也會有性格迥異的性格與大腦，雖然在大多數時候會由其中一顆頭掌握主導權，但兩顆頭卻可能會彼此爭奪獵物，再加上雙頭行動不便，很容易就成為掠食者的攻擊對象，在野外生存的情況相當險峻。