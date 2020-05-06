現代的親朋好友們聚在一起同歡，很多人都會選擇飲酒作樂，不過大家幾乎都是喝「涼酒」，再不然就是在酒中加點冰塊一起飲用，冰冰涼涼的口感甚好；然而在古代的著作中，卻經常可以看見古人們在喝酒前都會先「溫酒」的場景，到底為什麼他們要這麼做呢？

在歷史上，古人們很早就已經有了溫酒的概念，像是商周的青銅酒器中就有用來溫酒的器具，而唐朝詩人李白在作品《立冬》寫有：「凍筆新詩懶寫，寒爐美酒時溫」，南宋詩人陸游也在作品《春日》中寫道：「遲日園林嘗煮酒，和風庭院新絲」，皆描述了煮酒、溫酒的場景。

事實上，之所以這麼做的原因是因為古代的釀酒技術並不是非常成熟，釀出的酒大多數都會摻有雜質，其中甚至包含了一些對人體有害的物質，因此在喝之前將酒稍微加熱一下就可以將之揮發掉，降低對人體的危害，在《紅樓夢》中也有關於這個概念的描述，當時賈寶玉正要點冷酒來喝，而薛寶釵便勸說道：「寶兄弟，虧你每日家雜學旁收的，難道就不知道酒性最熱，要熱吃下去，發散的就快，要冷吃下去，便凝結在內，拿五臟去暖他，豈不受害？從此還不改了呢。快別吃那冷的了」，點出了溫酒對於身體健康的好處。

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