貧窮已是跨世代、跨國界的普遍現象，但一般人多關注男性，認為他們要養家活口，是家中經濟支柱，卻有意無意忽略女性貧窮問題其實比男性嚴重好幾倍，更可怕的是，女性陷入孤立無援的可能性更高。「瀕窮女子」最後難以脫離原生家庭，甚至淪為「單身寄生蟲」而把父母當作寄生宿主。

根據「國民生活基礎調查」計算相對貧窮率，日本得出20歲到64歲的單身女性中，有32趴的人可支配所得不到國民人均的一半。就職冰河期的世代，面對至今仍根深柢固的性別不平等，以及在此之下必須兼顧工作、結婚生兒育女，甚或單身的女性，無法自立更生，種種默默掙扎生存的樣貌，其實也發生在台灣。

現於東京首都圈公立小學擔任代理老師的東彩加，原本打算大學畢業後便離開家裡。她早早開始找工作，向超過一百家的公司投了申請表卻全軍覆沒。最後好不容易找到的工作是兒童美語補習班。15名員工中有6人是與彩加同期進入公司的新員工。這間補習班可以說就是所謂典型高錄取率、高離職率的「血汗企業」。

「在不停搭最後一班電車回家的日子裡，我變得會突然哭出來，無法好好控制自己的情緒，我心想再這樣下去就糟了，於是就辭職了。」

彩加雖然馬上開始找其他工作，卻也擔心「如果又是血汗企業的話該怎麼辦……」而積極不起來。大約過了半年，她找到了公立小學代課老師的工作，前往應徵，獲得錄用。對喜歡小孩子的彩加而言，現在的工作很愉快也很有成就感。

然而，她的身分說到底只是個代課老師，實際收入一個月不到八萬日幣，加上一年一聘的關係，隔年也不保證能繼續被雇用。

「如果不是住在家裡，我可能就不會選這份工作了吧。我的父母也馬上就要退休了。我打算晚上兼差當補習班老師之類的，正開始找工作。」有不少女性由於收入微薄只能依賴原生家庭才能過日子。

過去被認為「總有一天會結婚離開家裡吧」的未婚女性，即使年過30還是沒有離開家裡。在大家漸漸未婚、晚婚的背景下，她們住在原生家庭的生活正前所未有的延長、無限期化。結果，有許多人因此與父母等同住的家人關係越來越差。也有女性儘管面臨如此狀況也沒有其他地方可去，不得不緊緊抓住原生家庭這張扭曲的安全網。