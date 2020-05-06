在就職困難的這個世代仍存在著性別不平等的根深蒂固的觀念，女性們除了被寄望著生兒育女的責任，同時還得兼顧工作，甚至有些單身的女性幾乎無法在社會上自立更生。《瀕窮女子》一書中，訪問到日本介於16至47歲共47名女性，分別就家庭安全網、職場現況、結婚生子問題、政府政策等面向，探討女性瀕臨貧窮的風險，探討究竟為何「女子貧窮為何不易被看見？」。

【精選書摘】

派遣工羽鳥瑞希（三十六歲）與父母和妹妹四人一起生活，卻因為與家人相處不順而煩惱。瑞希雖然正在尋找正職的工作，卻一直沒有得到公司錄取。

「這個社會，只要有一次非典型勞工經驗就無法輕易變回正職員工了。三十五歲之後，處境變得尤其艱難。」

瑞希畢業於理工大學，以儲備幹部身分進入了設計事務所，工作室位於東京，與男性並肩工作。然而，因為每天加班搭最後一班電車回家的生活誘發了梅尼爾式症（Meniere‘s disease）而離職。其後，她做過行政職位與客服中心的派遣，設計公司、影像相關技術人員等，一直在各式各樣的職場上工作至今。然而，據說每項工作都因為契約到期、主管的職場騷擾、組織重整裁員等理由，沒待幾年就不得不離開。瑞希現任的派遣行政工作原本也是半年約，卻因為部門決定收起來而縮短了契約。

瑞希說，最難熬的是工作中斷的那段期間。

「我的父母很嚴格，要求我無論如何都要給家裡錢。連妹妹都怪我：『我都有好好給錢，妳這樣太不公平了。』……工作中斷，我就去超市當展場銷售人員做日薪打工，以備給家裡的錢。」

據瑞希說，沒有工作的時候只能一整天待在家裡，但如坐針氈的狀態讓她心情無法放鬆。

「我媽很緊迫盯人，要我到外面工作、要我給家裡錢，但只要我因為找工作晚歸，又會大發脾氣。不久前，我心想自己不能再一直鬱鬱寡歡而開始跑馬拉松，媽媽一開始是支持，某天卻突然說：『一把年紀不結婚也不工作，還住在父母家的人跑什麼馬拉松，實在太難看了，馬上給我停下來。』……」

瑞希從小就非常害怕情緒陰晴不定的母親，煩惱著和母親之間的關係，最後因為暈眩和噁心感，連踏出房門都變得困難而前往身心科就診。醫師建議她離開家裡獨立。

「我從很久以前就想離開家裡，離開母親，但現在不停、不停中斷的派遣工作是無法讓我一個人生活的。或許不管怎麼樣只要出去就好，但我從來沒有離開過家，首先就會感到不安……」

（本文摘自《瀕窮女子》/ 大塊文化 提供）